Нэстасе и Санду солгали, когда собирали подписи в поддержку о сокращении числа депутатов

Обещают одно - делают другое. Лидеры тандема ПДС-ППДП Майя Санду и Андрей Нэстасе не были честны с гражданами, когда собирали подписи в поддержку инициативы о сокращении числа депутатов. По крайней мере теперь они выступают против этой идеи, вынесенной на референдум, который намечен на 24 февраля. Об этом заявил спикер парламента Андриан Канду.

"Очередная ложь, спекуляции и манипуляции. Члены блока ACUM не были честны с гражданами Молдовы. Нужно понимать, что блок ACUM против идеи, которую, согласно нашим опросам, поддерживают более 80% населения", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Если еще месяц назад лидер ППДП призывал своих сторонников участвовать в плебисците, теперь он передумал. "Сходите и проголосуйте за сокращение числа депутатов, ведь это соответствует вашим убеждениям", - сказал лидер ППДП Андрей Нэстасе. "Платформа ДА и ПДС не желают принимать участие в незаконных действиях. Это антидемократическая и антиевропейская инициатива", - заявил Андрей Нэстасе.

Чтобы привлечь избирателей, Санду и Нэстасе убеждают граждан, что европейские партнеры не одобрят и решения отзывать мандаты депутатов. Это второй вопрос, вынесенный на референдум.

"Если по итогам референдума будет понятно, что идею отзыва мандатов у тех, кто предал интересы избирателей поддержали, мы начнем консультации с Венецианской комиссией", - заявил председатель парламента Андриан Канду.

Сами граждане приветствуют инициативу проведения консультативного референдума. "Меньше депутатов - это меньше оплачиваемых депутатов, бюджет страны увеличится." "Если будут хорошими - справятся, это лучше, чем много, но плохих." "Когда их станет меньше, будут лучше руководить и делать больше дел."

С инициативой проведения консультативного референдума выступила Демократическая партия. Пока в избирательный компании плебисцита принимают участие только ДПМ и ПКРМ. По данным последнего опроса Ассоциации социологов и демографов "Vox Populi", идею сокращения числа депутатов поддерживают 72% граждан