«Бил перед иконами»: жена священника из Сынжерея обвинила мужа в побоях и домашнем насилии

Жена священника из Сынжерея обвинила мужа в побоях и подала на развод. Настоятель одной из церквей в Сынжерейской районе отец Аркадий несколько лет избивал свою молодую жену. Женщина терпела побои, надеясь, что муж исправится, но потом подала заявление на развод.

Анна познакомилась с Аркадием 15 лет назад в церковно-приходской школе. К тому времени девушка лишилась отца и училась в девятом классе интерната. После училища Анна поступила в ПТУ в Кишиневе и их отношения с Аркадием возобновились. В 2008 году они поженились и переехали в Сындерейский район, где Аркадий получил приход.

Через несколько лет совместной жизни священник из любящего мужа превратился в сурового домашнего тирана. В семье родились двое детей, но на жизнь молодых стала влиять мать мужа, проживавшая вместе с ними. Все началось с невинных споров о том, что лучше приготовить на обед, но вскоре жизнь Анны превратилась в ад.

После выхода из декрета женщина устроилась на работу в психиатрическую больницу в Бельцах. Это стала поводом для недовольства мужа. Он стал упрекать ее в маленькой зарплате, хотя сам в то время приносил домой более 2 тысяч леев.

В 2016 году священник впервые ударил свою супругу, после того как она попросила его установить стиральную машину. С тех пор побои стали повторяться.

- Он ударил меня перед иконами. У нас есть иконки в каждой комнате. Тайная вечеря на кухне, икона Константина и Елены в другой комнате, икона святого Дмитрия, - рассказала zdg.md Анна.

Женщина терпела насилие несколько лет, но в итоге все же подала документа на развод. По ее жалобе в отношении мужа было возбуждено уголовное дело по факту домашнего насилия. Развод и побои жен могут поставить крест на службе Аркадия, из-за чего тот всячески оттягивал момент развода.

- Согласно церковным правилам, если он разводится, он рискует остаться без священства. Вот почему он не разводится со мной, поэтому он не потеряет свою работу. И если никто не будет шуметь, он позволит ему служить ему дальше, - рассказала Анна.

Решение Апелляционного суда подтвердило факт насилия со стороны священника. В деле имеется и его признание вины. Но суд не стал назначать святому отцу сурового наказания, подчеркнув, что «подсудимому может быть предоставлена возможность исправления без изоляции от общества ».