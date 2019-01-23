Не отказывайте себе ни в чем, дорогие мои старики: Как надо жизнь прожить в Молдове, чтобы заслужить себе пенсию аж в 1200 леев

А главное — бесплатный медицинский полис!

Телефон зазвонил рано утром. Звонил папа. Я успела перепугаться.

- Да нет, все нормально! Просто я хотел, чтобы ты первая узнала: получил свою первую пенсию.

- Сколько? - спрашиваю.

- 1250. Это с 10-процентной надбавкой.

- Не знаю, поздравлять тебя, или наоборот... Мало того, что стал пенсионером, так еще и нищим... - говорю я, добрая.

- Да... Но мне дали сразу за два месяца! Пойду посмотрю сковороду-гриль, - почему-то все равно радостно говорит папа. - И, кстати, зато медполис сейчас бесплатный!

Это за десятки лет работы на заводе, а потом добросовестных отчислений в соцфонд от предпринимательской деятельности. Заработал, заслужил! Работал, кстати, всегда честно. Вспоминаю, как его друзья даже шутили, что, работая на кирпичном заводе, покупал кирпич для строительства печки дома.

Интересно получается. Живут на пенсии в Молдове не долго — продолжительность жизни у нас очень короткая — до 68 лет у мужчин и до 76 — у женщин. Получается, в среднем, пенсионная жизнь в Молдове составляет около 10 лет. А выплачиваем деньги в соцфонд мы лет 40. Чтобы, в итоге, размер пенсии составлял меньше, чем счет за отопление. То есть на сегодняшний день я выплачиваю в соцфонд каждый месяц больше, чем буду получать на пенсии.

Государство обдирает своих граждан до нитки всю их жизнь: налогами, которые идут непонятно куда, ведь они не обеспечивают ни качественное медицинское обслуживание, ни образование, ни-че-го; низкими зарплатами, высокими счетами и ценами. Граждане выкручиваются, как могут, самостоятельно справляясь с проблемами, которые должно решать, но не решает государство. Изощряются изо всех сил. Детей рожают и поднимают, несмотря ни на что. Чтобы к старости государство вообще выкинуло их за борт и продолжило драть три шкуры уже с их детей, которым, кстати, нужно не только своих детей содержать, но и родителей-пенсионеров.

Отсюда и зарплаты в «конвертах» и другие элементы теневой экономики, с которой пытается бороться государство. Но борется, как обычно, с гражданами, которые едва сводят концы с концами, а не с теми, кто на теневой экономике зарабатывает, вернее, грабит миллионы.

Чтобы уточнить цифру продолжительности жизни в Молдове, погуглила и наткнулась на заметку одного оптимистичного молдавского сайта. В ней говорится, со ссылкой на прогнозы ООН, что к 2100 году Молдова по уровню продолжительности жизни догонит развитые страны. Якобы мода на здоровый образ жизни, питание и прочее. Скорее всего, специалисты ООН, составившие этот прогноз, понятия не имели, о какой стране говорят. Иначе не стали бы говорить про повышающийся уровень здравоохранения и здоровое питание. Питаться здорово у нас на наши зарплаты и пенсии можно, но только один день в месяц. А здравоохранение — это вообще отдельная тема. Если коротко, то оно не для жизни. Так же, как и пенсия в Молдове.

ЛИДИЯ ТКАЧ