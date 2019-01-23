Молдавских женщин сломили: Они согласны на секс без штампа в паспорте

К тому же, не связанные узами Гименея женщины, проще и легче могут сменить «своего» неудачника на более перспективного и богатого самца.

Любопытную статистку на днях опубликовала служба Гражданского состояния. Мол, в прошлом году по сравнению с 2017 браков заключалось гораздо меньше! Молодые и не очень пары все чаще отказываются официально регистрировать свои отношения, предпочитая браку элементарное сожительство, жизнь во грехе, так сказать. И на это, как мне видится несколько причин.

1. Женщины врут — мужчинам, родственникам себе, что не хотят замуж. Я никогда не поверю в существование женщин, которые не хотят замуж. Хотят все! Даже самые жесткие и успешные хотят. Просто большинство достаточно «мудрых» женщин, чтобы не потерять того «единственного и неповторимого», который есть сейчас под боком и, который всячески сопротивляется походу в ЗАГС и готов даже устроить перформанс под названием «съем свой паспорт» - врут и лукавят, что штамп в паспорте им не нужен. Да так правдоподобно врут, что сами начинают в это верить. И даже находят доказательства того, что инвестировать в проект под названием «брак» не предусмотрительно и не выгодно. Ох, окончательно сломили наших молдавских женщин, раз они идут на поводу у эгоистичных мужики, которые боятся ответственности.

2. Женщины почувствовали себя более защищенными. Многие женщины пришли к выводу, что теперь не обязательно выходить замуж, как говорится «по залету», чтобы мужчина обеспечивал ребенка. Это раньше, чтобы женщина могла рассчитывать хоть на какую-то материальную помощь от мужчины для ребенка, дитя обязательно нужно было родить в браке. А то ведь не признает мужик ребенка, непременно скажет, что нагулял, чтобы не расставаться со своими кровно заработанными. А теперь генетический тест — доказательство отцовства и плати, дорогой, за минуты удовольствия теперь всю жизнь.

3. Легче и проще «соскочить», чтобы заарканить более перспективного. Ну, чего греха таить, каждый в этой жизни старается устроиться как можно лучше. Наши женщины, насмотревшись красивых картинок в инстаграмах, тоже мечтают о лакшери-жизни, где обеды готовит повар, квартиру убирают клининговые службы, а дамы в роскошных нарядах не вылазят из дорогих ресторанов. Такую жизнь может обеспечить, конечно, состоятельный мужчина, не самой же в конце-концов впахивать. Вот и отказываются дамы обременять себя узами Гименея с партнерами, ведь в любой момент на горизонте может замаячить мужчина намного перспективнее. И тут главное не зевать, собрать вещички и упорхнуть к новому избраннику, а то ведь пока разведешься, другие «хищницы» уведут.

4. Любовь к другим женщинам. Ну, а что? И такое бывает! Тем более этим сейчас уже никого не удивишь. И если так уж случилось, сегодня в таком толерантном обществе не нужно идти против своей природы, заставляя себя жить с мужчиной, изображая страстную любовь.

ЛИДИЯ ТКАЧ