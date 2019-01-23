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На устах
Дочку экс-премьера Молдовы Влада Филата учит русскому языка нянька
23.01.2019

Екатерина уже в столь юном возрасте определилась с профессией — она мечтает стать популярным блогером.

Дочке бывшего премьер-министра Молдовы и телеведущей Анжелы гонцы всего 4 года, но она уже мечтает о своем собственном канале на youtube. Екатерина, хочет стать популярным блогером, передает unimedia.info

«Екатерина разговаривает на русском. Ее языку обучает няня. Я сама об этом ее попросила, потому что вряд ли самостоятельно смогла бы обучить русскому дочку, потому что просто его не знаю», - рассказала Анжела Гонца.

По словам телеведущей няня маленькой дочурки стала настоящим членом семьи.

«Моего ребенка воспитываю только я и ее няня. Мы стали очень хорошими друзьями. Поскольку Екатерина большую часть времени проводит с ней, она начала говорить по-русски. Уверена, что она будет благодарна мне за знание русского языка. Это не было запланировано. Мой ребенок румын и растет в румынской среде. Она просто знает иностранный язык. Это хороший выбор», - отметила телеведущая.

Гонца также рассказала, что ее дочь без ума от пони, поэтому и просит ее создать канал на Youtube.

«Это ее мечта. Она представляет, что у нее есть Youtube-канал, но ей пока рана заводить свою собственную страницу. Основное ее занятие - это игра. Екатерине 4 года, она еще не знает букв. Ей это не интересно, а я не настаиваю, - рассказала Анжела Гонца.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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