Обновление Google Chrome может «убить» блокировщики рекламы

Осенью прошлого года разработчики Google Chrome сообщили, что намерены улучшить безопасность популярного приложения и защитить пользователей от назойливой интернет-рекламы. Однако реализация этих планов не только уменьшит количество баннеров на страницах браузера, но и может негативно отразиться на работе сторонних расширений.

При разработке аддонов для Chrome их создатели опираются на так называемый манифест, в котором чётко прописано, какие API можно применять при создании надстроек, а какие нет. Текущая версия этого документа была выпущена в 2012-м, поэтому создатели браузера начали готовить его обновление, включающее в себя несколько критических изменений. Одним из нововведений стал отредактированный список разрешённых API, в который не вошли многие из привычных для разработчиков инструментов.

Несмотря на то, что новые интерфейсы обработки сетевых запросов могут оказаться гораздо производительнее тех, что использовались ранее, многие дополнения для Chrome, выпущенные ранее, просто не смогут автоматически подстроиться под обновлённые требования и продолжить работу.

Чтобы решить проблему, создателям расширений придётся заставить разработчиков браузера пересмотреть список разрешенных API, либо начать работу над совместимыми версиями аддонов с нуля. В последнем случае владельцы актуальных версий браузера на какое-то время останутся без защиты от рекламы в сети.

Третья версия манифеста всё ещё находится в разработке — а значит, у разработчиков Chrome и других заинтересованных сторон ещё есть время для того, чтобы решить вопрос с минимальными потерями.