Медуниверситет: «Мы в ярости, это неправда, что наши дипломы не будут признавать!»

В вузе подчеркнули, что если бы это было правдой, то Молдова получила бы официальное уведомление от Израиля.

В среду в израильских СМИ появилась информация о том, что министерство здравоохранения Израиля ужесточает правила лицензирования врачей, получивших образование за границей. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства 21 января, до квалификационных экзаменов на получение лицензии будут допускаться только обладатели дипломов медицинских вузов стран OECD либо прошедшие обучение в медицинских школах при больницах, получивших аккредитацию Всемирной федерации медицинского образования (World Federation for Medical Education – WFME), сообщает vesti.co.il.

Это означает, пишут израильские СМИ, что уже в ближайшее время в Израиле перестанут признавать дипломы врачей, полученные в России, Украине, Молдове, Белоруссии, Армении и других странах бывшего СССР (исключая страны Балтии, которые входят в OECD), а также дипломы вузов большинства стран Восточной Европы (Румыния, Болгария, Хорватия и т. д.).

"Комсомольская правда" связалась с пресс-службой Медицинского университета им. Н. Тестимициану Молдовы.

- В информации, на которую вы указываете, не говорится, что не будут признавать наши дипломы, а говорится, что Израиль ужесточает правила. Мы не получили официального письма от израильской стороны, в котором они бы нас предупредили. Они бы выслали официальное уведомление нашему министерству просвещения, если бы это было так. Но наши ничего не получили, ни тогда, когда начался скандал, ни сейчас, никакого запроса, никакого списка людей, - сообщили "КП" в пресс-службе Медицинского университета им. Н. Тестимициану.

- Поэтому не нужно опять спекулировать, как это происходило весь декабрь. У нас же есть заключение комиссии. Такие вопросы должны обсуждаться посольствами двух стран. В последнем заявлении говорилось, что новая комиссия приедет к нам. Мы сожалеем, что информацию об аресте 40 человек, которые получили фальшивые дипломы в Армении, приписали Молдове, перевели на нас стрелки, не имея никаких доказательств и имен, абсолютно безосновательно. Это дискредитация страны и учреждений, мы в ярости и даже не знаем, что делать. СМИ публикуют эти статьи, которые не имеют никакого основания!

Кстати, у нас тоже есть много вопросов. Как тогда по возвращению в Израильте те студенты, которые получили фальшивые дипломы, сдавали экзамен, который очень тяжелый? Наши студенты несколько лет назад оканчивали наш вуз, а потом проходили в Израиле подготовительный курс в течение года, чтобы сдать это экзамен. А последние годы наши, молдавские, выпускники по возвращению в Израиль сразу сдают этот экзамен, без этого подготовительного курса!

Яцив, тот самый профессор Израиля (глава департамента лицензирования медицинских профессий при министерстве здравоохранения, который сказал, что израильтяне, которые окончили сомнительные медвузы, представляют опасность для медицины Израиля — прим. автора) был только в РКБ и Центре матери и ребенка. Мы написали официальное письмо, в котором написали, что у нас не 600 кроватей, а 6 тысяч, что у нас 86 клинических баз, а не одна больница, - подчеркнули в пресс-службе Медуниверситета Молдовы.

- Израиль ужесточает правила, нужна аккредитация. Аккредитация проходит не месяц и не два. Наш факультет стоматологии, когда проходил аккредитацию Dental Board of California, мы начали в 2013 году, а аккредитацию взяли в 2016-м на короткий срок, а уже в прошлом году получили на семь лет. Если наш университет решит, что нам нужна эта аккредитация, значит, будем брать. Но это не так просто. При этом, сейчас неправильно делать заявления, которые порочат наш имидж. Мы в ярости! - сказали в пресс-службе вуза.

Напомним, недавно профессор Шауль Яцив, глава департамента лицензирования медицинских профессий при министерстве здравоохранения Израиля заявил, что "тысячи израильтян, которые изучают медицину в сомнительных вузах за рубежом, - это реальная угроза не только системе израильского здравоохранения, но и здоровью граждан". Он сформулировал новые правила, регулирующую условия признания диплома, полученного за рубежом.

Как пишут израильские СМИ, решение было принято, несмотря на острую нехватку врачей и тот факт, что более половины израильских медиков (порядка 58%) получают образование за рубежом. При этом значительная доля приходится именно на Россию, Украину, Молдову и Румынию (около 60% от общего числа). В Израиле же дипломы врачей получают не более 1200-1300 студентов-медиков в год.

Задержаны 40 врачей с фиктивными дипломами из Армении

Напомним, что в начале декабря 2018 года в Израиле разразился крупный скандал, связанный с фальшивыми дипломами, полученными якобы в медицинских и фармакологических вузах Армении. По подозрению в мошенничестве были задержаны 40 врачей, стажеров и фармацевтов. Отмечалось, что все задержанные - граждане Израиля, представители арабского сектора (израильские арабы).

Операция по выявлению обладателей фиктивных дипломов получила название "Лицензия на убийство". Полиция заявила, что подозреваемые сознательно вводили в заблуждение израильский минздрав, предоставляя ему фиктивные дипломы, полученные мошенническим путем.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ