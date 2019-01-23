Стали известны некоторые детали визита президента Молдовы в Россию

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым.

Сегодня, 23 декабря Игорь Додон и Олег Васнецов обменялись мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике, о двусторонних отношениях. Глава государства проинформировал российского дипломата, что не буду участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты, а сконцентрирую своё внимание на внутренней и внешнеполитической деятельности страны.

- Отметил и некоторые новые обстоятельства текущей избирательной кампании: выборы проходят по смешанной системе голосования; выделено два депутатских мандата для представителей Приднестровского региона; увеличилось число избирательных участков для голосования граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом обратил внимание на дискриминационное решение Правительства по открытию избирательных участков за рубежом, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Стороны также обговорили детали визита Президента Молдовы в Российскую Федерацию, который состоится на следующей неделе.

- В рамках рабочего визита запланирована встреча с Президентом России, Владимиром Путиным, где, в том числе, будут обсуждаться вопросы торгово-экономических отношений и нынешней ситуации с транзитом молдавских грузов через территорию Украины. Также планируется встреча и с Его Святейшеством Патриархом Кириллом, предстоятелем Русской Православной Церкви, - отметил Игорь Додон.