ПСРМ вступилась за газетные киоски и продавцов цветов

Социалисты решают острые общественные вопросы.

Мы уже сообщали о том, что в последнее время в столице началась борьба с владельцами киосков и всяких торговых точек, однако, к сожалению, борьба эта оказалась избирательной – зачастую она почему-то касается только киосков с прессой или цветами, в то время как торговля сигаретами, алкоголем и прочими «маленькими радостями жизни» процветает, в том числе и в непосредственной близости от учебных заведений.

В ситуацию решили вмешаться депутаты Партии социалистов, в частности, Влад Батрынча. По его словам, додуматься до борьбы с продавцами газет могли лишь в РМ, в то время как в любой другой стране никто им не чинит препятствий.

- Мы считаем, что эта операция против газетных киосков – это, во-первых, очень сомнительное действие, а во-вторых, это недопустимо. Наша столица претендует на то, чтобы быть культурной столицей. Это естественно и нормально, чтобы граждане, находясь в центре муниципия Кишинев, купили газету или журнал и, сидя в парках, могли бы прочесть их, - заявил Батрынча.

То же самое, по словам депутата, касается и торговли цветами:

- Хотим сообщить вам, что фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева зарегистрирует две поправки в Регламент уличной торговли, которые будут предусматривать два отдельных пункта, касающихся продажи прессы и продажи цветов. Одна из поправок будет позволять продажу цветов тем компаниям, которые сами их выращивают. Речь не о реализаторах, не о тех, кто привозит цветы из-за рубежа, а о тех, кто выращивает их в Молдове и на протяжении долгих лет продает их в секторах муниципия Кишинев. Также мы предложим концепцию, которая будет предусматривать, где должны находиться эти киоски, и как они должны выглядеть. Мы не хотим, чтобы под предлогом борьбы с уличной торговлей произошел очередной передел бизнеса, и появились ребята, приближенные к определенным кругам, которые на тех же местах будут открывать уже свои точки продажи и свои магазины, - сказал Батрынча.

Его однопартиец Александр Одинцов добавил следующее:

- У нас есть обоснованные подозрения, что это делается в угоду определенным экономическим агентам. Например, на Куза-Водэ собираются эвакуировать 10 цветочных киосков, и заставляют их владельцев эвакуировать их за свой счет. При этом, прямо рядом с ними есть еще 10 киосков, срок аренды которых должен быть продлен. Проект данного решения есть у нас в комиссии и должен быть выставлен на рассмотрение КМС. Как так? Одних мы убираем, а другим – разрешаем! То есть, мы одних дискриминируем в пользу других. Это и есть коррупция! – уверен Одинцов.