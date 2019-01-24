Бешеные деньги

Молдова потратит 116 059 376 лей 92 баня на защиту Румынии от лисиц, зараженных бешенством.

Сказать, что в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды наступил кризис жанра, значит ничего не сказать.

На правительственном портале выставлен для консультаций с народом проект постановления правительства о необходимости разработки и внедрения программы надзора и контроля за бешенством лис на 2019-2023 годы.

Основание для разработки проекта: в Молдове наибольшее количество случаев заболеваний бешенством в Европе после Украины. В 2017-2018 годах в нашей стране было зарегистрировано 128 случаев бешенства, из которых более 20 процентов - у лис. В среднем получается, что у нас заболевает по 12 лис в год!

По данным зоологов, по полям и лесам бегает около 50 тысяч лис. То есть, затраты на прививку одного животного составят (116 миллионов лей : 50 тысяч) - 2320 лей. Сравните со стоимостью любой прививки для представителя рода хомо сапиенс. Итого мы имеем правительственную программу под девизом "Даем из госбюджета по 2320 лей на прививку одной лисы!".

Помимо минсельхоза инициатором разработки проекта программы выступило национальное агентство по безопасности продовольствия. Как сообщается в информативной ноте, конечной целью программы является достижение Молдовой - по примеру европейских государств - статуса «свободной от бешенства» страны. Авторы проекта программы откровенно признают, что он не предусматривает гармонизацию национального законодательства в этой сфере с законами Евросоюза. Предполагается, что это будет сделано до 2023 года.

Лис, конечно, жалко. Но людей больше. Ведь не бешенство лидирует в рейтинге смертности людей от различных заболеваний. Взрослые и дети в основном болеют другими опасными болезнями. Однако, специальных программ по этим отдельным болезням не разрабатывают. Почему?

Может, попробовать назначить агрария министром здравоохранения, труда и социальной защиты?

Проект программы должен пройти экспертизу в национальном антикоррупционном центре. Неужели там не удивятся тому, сколько государственных денег будет потрачено на профилактику заболеваний бешенством у лис? И тому, с какой точностью до бэнуцы авторы проекта посчитали стоимость кампании, в том числе «вакцинации лис от бешенством воздушным путем»?!

Всего - внимание! – в 2019-2023 годах будет потрачено 116 059 376 лей 92 баня, которые будут выделены из госбюджета и внешних партнеров по развитию.

В нынешнем году молдавское правительство предполагает потратить на профилактику бешенства у лис 16,9 миллиона лей. И это в ситуации, когда почти все вакцины для населения – платные!

А сейчас ключевая информация.

В проекте указывается, что разработка программы позволит получить безвозвратный грант из фонда Евросоюза в рамках специальной программы, которая предусматривает профилактику заболеваний бешенством на территории Молдовы по 50-километровому периметру границы с Румынией. То есть, Европа идет войной на наших 12 лисиц, так как хочет защитить Румынию!

Интересно, кто будет распоряжаться грантами? Агентство по безопасности продовольствия, на которое возлагается ответственность за трату этих бешеных денег?

А чтобы показать, что нам можно доверять, Кишинев с точностью до бэнуцы просчитал расходы на борьбу с бешенством лис. Это же просто бухгалтерский подвиг! В итоге сыр для лисы вырвут изо рта несчастной вороны - налогоплательщика. И это капля в море по сравнению с теми деньгами, которые властные структуры уже проворонили.

Думитру БАРБАЛАТ