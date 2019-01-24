Батрынча призвал руководство примэрии Кишинева отказаться от давления на распространителей прессы

Один из лидеров Партии социалистов, депутат парламента Влад Батрынча призвал руководство примэрии Кишинева отказаться от давления на уличных торговцев цветами и прессой.

Как передает "ИНФОТАГ", он сообщил в среду на брифинге, что в последние недели врио примара Руслан Кодряну и его окружение организовали эвакуацию из секторов городов киосков с печатной продукций, а также выдавливание с мест торговли продавцов цветов.

"Что изменилось в городе после отставки примара Дорина Киртоакэ? Ничего! Кишинев также погружен в хаос, а зимой его дворы и улицы завалены снегом и покрыты льдом. При этом коммунальщики бездействует, а единственное до чего додумался господин Кодряну, так это предложил горожанам в ненастье не пользоваться личным транспортом", - возмутился парламентарий, предложив врио примара заняться своими прямыми обязанностями - "уборкой города".

По словам социалиста, последние действия Кодряну и его окружение лишают Кишинев статуса культурного центра страны.

"Город очищают от киосков Moldpresa, а его жителей лишают печатной продукции. Если есть какие-то вопросы к ассортименту товаров в киосках, то нужно собраться и внести изменения на Муниципальном совете Кишиневе в Регламент "Об уличной торговле". И все. Но зачем лишать работы сотни людей? И это при том, что предприятие Moldpresa - образцовое, оно платило ежегодно в бюджеты разных уровней до 40 млн. леев", - сказал Батрынча.

Он считает, что такими "репрессивными действиями власти очищают территорию для другого бизнеса".

"Торговцы цветами, как правило, выращивают их у себя дома - в теплицах. Их цветы дешевле тех, что привозят крупные оптовики из Голландии. Выгоняя сейчас этих людей с улиц, убивая бизнес, их лишают куска хлеба, но освобождают нишу на рынке. Схожая история была 1,5 года назад с казино. Правящие власти назвали одной из проблем Кишинева существующие в нем казино и закрыли их. А сейчас подобные же казино вдруг начали открываться по всему городу, как грибы после дождя. Что это, как не двойные стандарты?", - возмутился социалист.

Он настоятельно рекомендовал Кодряну "не трогать торговцев прессой и цветами, а заняться насущными городскими проблемами - уборкой города, вывозом мусора, организацией общественного транспорта".