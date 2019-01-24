Сотни молдаван застряли в Яссах и ждут самолёты, которые доставят их в Кишинёв

Непогода парализовала работу кишинёвского аэропорта.

Попавшие в Яссы против своей воли молдаване теперь ждут транспорт до Кишинёва. Аэропорт молдавской столицы сегодня оказался парализован из-за тумана, и несколько рейсов, среди которых самолёты из Москвы, Санкт-Петербурга, Турина, Рима, Вероны и Парижа.

Всем им теперь приходится ждать в Яссах – неблагоприятный прогноз погоды обещает туман до завтрашнего утра, и в таких условиях сажать воздушные суда на землю крайне опасно.

Наши сограждане, желавшие сегодня вылететь в Европу, также оказались не у дел – им пришлось вернуться домой, так как вылеты во Франкфурт и Вену были аннулированы, сообщает ProTV.