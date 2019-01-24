Платон платил 12 тысяч долларов в месяц политтехнологу, который консультировал Майю Санду

Лидер ПДС Майя Санду получала консультации американского политтехнолога, которому платил рейдер Вячеслав Платон. Это выводы нового расследования портала "Цеппелин". Журналисты выяснили, что в канун президентских выборов 16-го года политтехнологу Ноэлю Боксеру заплатили больше 60 тысяч долларов. Партия Действия и солидарности нигде эти расходы не задекларировала.

По данным "Цеппелина", посредником в этой сделке был лоббист Дмитрий Зайкин, известный также как Дэвид Зайкин. Он родился в Украине, а в 90-м году эмигрировал в Канаду. В расследовании отмечается, что он тесно связан с российскими спецслужбами.

Платон договорился с Зайкиным о теневом лоббировании. Первая его встреча с Майей Санду состоялась 17 июля 2016 года. Через несколько дней Зайкин прилетел в Молдову с американцем Моррисом Рейдом - сотрудником частной консалтинговой компании, специалистом по медиа-стратегиям. Командировку оплачивал Вячеслав Платон.

Ему Зайкин сообщал о каждом своем шаге. Он пишет, что Майя Санду засыпала его письмами, полными отчаяния и просьб о помощи, - говорится в расследовании. И отмечается, что оплачивали услуги лоббиста из денег, которые Платон вывел из банков.

В частности, Зайкин получил задание сделать Майю Санду единственным кандидатом от правых сил. Компенсировать затраты она должна была после избрания президентом.

Первым результатом этого сотрудничества стало известное письмо в МВФ, в котором Майя Санду просит приостановить финансовую помощь Молдове.

”Диверсия была задумана, спланирована и осуществлена Зайкиным и Платоном. Майя Санду была обычным подписантом, но осознавала последствия этого письма”, - отмечают авторы расследования.

Позже призыв лидера ПДС поддержал тогдашний председатель Партии социалистов Игорь Додон и лидер формирования "Наша партия" Ренато Усатый. А Майя Санду, по словам журналистов, была для Платона удобным инструментом в мести властям Молдовы, начавшим его уголовное преследование.

На конференции в Бухаресте Майя Санду признавала, что в 2016 году ей предлагали консультационные услуги.

"Накануне президентских выборов я получала множество письма, ко мне приходили международные консультанты, предлагающие свои услуги. Я отвечала, что у нас нет таких денег, и многие были в недоумении. Спрашивали - как вы занимаетесь политикой, если у вас нет денег".

Проблема была решена с помощью Вячеслава Платона. По сведениям "Цеппелина", Зайкин с согласия Майи Санду нанял ей консультантом Ноэля Боксера. Платон не только оплачивал ему поездки и проживание, но и платил гонорар - 12 тысяч долларов в месяц.

Общение Зайкина и Платона прервалось 25 июля 2016 года, когда рейдера №1 в СНГ задержали в Киеве. Осенью прошлого года Высшая судебная палата приговорила Платона к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

В расследовании отмечается, что план, разработанный Зайкиным, остался в силе, а вскоре к нему примкнула глава фонда Open Dialog Людмила Козловская, которую выслали из ЕС за связи с российскими спецслужбами. Ее услуги тоже оплачивались за счет денег из "российского ландромата" и молдавского "миллиардомата".