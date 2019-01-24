Юрий Мунтян: "Те, кто нас выгнал из Партии коммунистов Молдовы, через день предали Воронина"

В 2014-м году часть руководства партии отказалась от главных предвыборных лозунгов.

Игорь Додон, президент РМ:

Решение не баллотироваться по списку ПСРМ на парламентских выборах принесет пользу партии. Благодаря этому я смогу встречаться с различными официальными лицами из-за рубежа без ограничений».

Валентина Булига, глава НКСС РМ:

Если будет больше работников, дополнительных взносов в социальный фонд, будет и больше возможностей, чтобы увеличить пенсии для пожилых людей и инициировать социальные программы».

Николай Ешану, секретарь минюста:

Можем иметь лучших судей в мире, которые принимают лучшие решения, но если люди считают, что правосудие не является независимым, это означает, что у нас есть проблемы».

Юрий Мунтян, экс-секретарь ПКРМ:

В 2014-м году часть руководства ПКРМ отказалась от главных предвыборных лозунгов, включая лозунг: «Молдова без олигархов». Спустя короткое время все организаторы мятежа, ушли в правящую ДПМ».

Владимир Воронин, экс-президент Молдовы:

Обещать научились, обманывать тоже умеют очень хорошо, а вот работать - не могут, творческого потенциала не хватает, всё уходит на эту дурь, на это враньё. Мышеловка захлопнется утром 25 февраля!».