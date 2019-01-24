Почему граждане Молдовы продали так много валюты банкам в 2018 году

Часть валюты лично привезена работающими за границей гражданами.

Коммерческие банки Республики Молдова купили в 2018 году у физических лиц иностранную валюту на сумму, эквивалентную 3 млрд 343 млн долларов США. Национальный банк Молдовы (НБМ) объявил сегодня, что в декабре покупка валюты у физических лиц на наличном валютном рынке составила 260 млн долларов, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в НБМ, физические лица обычно продают евро и доллары, которые преобладают в части продаж. Финансовые эксперты объясняют рост предложения иностранной валюты увеличением банковских переводов иностранных денежных средств молдавским физическим лицам, а также доходов населения. За 11 месяцев 2018 года денежные переводы выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Часть валюты лично привезена работающими за границей гражданами.

Данные Нацбанка также показывают, что в 2018 году физлица купили у банков иностранную валюту на 1 млрд 245 млн долларов США. Таким образом, чистое предложение иностранной валюты превысило сумму в эквиваленте на 1,9 млрд долларов.

Чистая продажа иностранной валюты юридическим лицам составила 2 млрд 62 млн долларов США.

Чистое предложение иностранной валюты от физических лиц покрыло в 2018 году спрос на валюту со стороны экономических агентов на 94,4%, максимум был зафиксирован в июле – 125,05%.

В условиях относительного равновесия между спросом и предложением, обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США оставался в устойчивом тренде с некоторыми незначительными колебаниями.

Чистое предложение валюты – это разница между покупкой и продажей, совершенными населением, а чистый спрос – разрыв между покупкой и продажей, совершенными экономическими агентами.