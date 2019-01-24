Эксперты определили потенциальных победителей в 12 округах

11 экспертов, среди которых 6 представителей политических партий и независимые эксперты, по заказу Date Inteligente ООО, отобрали потенциальных победителей в ряде округов.
Представляем Вашему вниманию список потенциальных победителей, отобранных большинством экспертов по следующим одномандатным округам:
• № 2 (Окница) – Ирина Лозован, ПСРМ – 81.8%
• № 4 (Ботаника) – Юрий Урзикэ, ДПМ и Владимир Миздренко, ПСРМ – 45.5% каждый
• № 6 (Дрокия) – Нина Черетеу, Наша Партия и Александр Лупашко, ПСРМ – 36.4% каждый
• № 8 (Флорешть) – Евгений Никифорчук, ДПМ – 63.6%
• № 11 (Фэлешть) – Олег Савва, ПСРМ
• № 14 (Теленешть) – Мария Чобану, ACUM – 36.4%
• № 17 (Ниспорень) – Владимир Плахотнюк, ДПМ – 100.0%
• № 19 (Оргеев-Дубэсарь) – Марина Таубер, партия «Шор» – 72.7%
• № 22 (Яловень Север) – Ливиу Вовк, ACUM – 72.7%
• № 34 (Анений Ной) – Александр Жиздан, – 72.7%
• №39 (Хынчешть Юг) – Геннадий Будза, ДПМ – 45.5%
• № 45 (Комрат) – Александр Сухановский, ПСРМ – 54.5%
Кристина Пендя