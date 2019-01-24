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Политика
Как ДПМ повышает шансы референдума на успех!
24.01.2019

Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая является инициатором проведения референдума по вопросу сокращения количества депутатов парламента и отзыва их мандатов, установленного на 24 февраля 2019 года создала по этому случаю сайт www.referendum2019.md

Как сообщает ТРИБУНА, на сайте ДПМ указывает тезисы предлагаемой политической реформы – референдума.

«Еще на Съезде ДПМ в 2016 году, было принято решение, что одним из наших приоритетов будет оптимизация правительства и парламента. Политическая реформа началась с повышения эффективности исполнительной власти: было сокращено количество министерств с 16 до 9. Эта реформа продолжалась реорганизацией учреждений на центральном уровне. Была оптимизирована и улучшена эффективность работы учреждений на благо людей. Первые этапы этой политической реформы были успешно реализованы», – говорится на сайте.

Согласно планам ДПМ, теперь необходимо перейти к выполнению следующего этапа: оптимизации и повышению эффективности парламента.

«Нашей целью является передача реального контроля над парламентом в руки народа, выявление рычагов воздействия на депутатов, которые недобросовестно выполняют свою работу. Свои инициативы мы обсуждаем, в первую очередь, с гражданами. Если люди нас поддержат, мы будем консультироваться с экспертами, с Венецианской комиссией, чтобы вместе найти наиболее подходящую форму внедрения этой реформы. 

Первым конкретным предложением стало сокращение количества депутатов со 101 до 61. Наша цель – более эффективная деятельность парламента и депутатов. Вторым предложением является возможность отозвать мандаты недобросовестных депутатов. Чтобы узнать мнение граждан по этим двум вопросам, было принято решение провести консультативный референдум одновременно с парламентскими выборами от 24 февраля 2019 года», – говорится на сайте.

ДПМ отмечает, что результаты референдума будут применены при начале срока полномочий парламента, избранного в 2023 году.

Андриана Кептине


 
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