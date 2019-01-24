«Утечка мозгов» из Молдовы превратилась в «растрату умов» для молдавских эмигрантов

За 10 лет страну покинуло около 400 000 человек, и этот показатель продолжает расти.

Миграция в Молдове видоизменилась.

Изо дня в день тысячи граждан Молдовы решаются покинуть свой родной дом в поисках лучшей жизни. Бедность, отсутствие возможностей для трудоустройства, низкие зарплаты и нестабильная экономическая ситуация – всё это из года в год подталкивает наше население на отъезд из страны.

Куда уезжают молдаване

Статистика утверждает, что за 10 лет страну покинуло около 400 000 человек, и этот показатель продолжает расти. Так, согласно сайту Factsmaps.com , к 2050 году население Молдовы сократится до полутора миллиона человек. Исследования показали, что в нашей стране наихудшая демографическая ситуация в Европе.

На молдавских мигрантов приходится 25% людей из городской местности и 75% – из сельской. Конечно, основная масса мигрантов приходится на Россию и Европейский союз. Большим спросом пользуются Германия, Италия, Португалия, Румыния, а также Израиль и США. Нередко уезжают в Беларусь, Казахстан, Австрию и Нидерланды.

Где трудятся мигранты из Молдовы

По данным статистики, основные сферы деятельности мигрантов – это строительство – 51%, различные домашние услуги – 32%, а также транспорт и перевозки – 11%. При этом покидают страну, как известно, люди не только рабочих специальностей, но и специалисты с высшим образованием. До отъезда эти люди работали инженерами, докторами, юристами и экономистами, но экономическая и политическая нестабильность, кризис, низкий уровень жизни или очень низкие зарплаты подтолкнули их к мысли, что где-то там может быть трава зеленее.

Однако в процессе миграции многие квалифицированные специалисты из Молдовы сталкиваются с потерей своей квалификации, поскольку часто вынуждены работать на низкоквалифицированной работе. Даже на такой «низкостатусной» работе они смогут заработать больше, чем они зарабатывают, занимая высокую должность в своей стране. Таким образом «утечка мозгов» из Молдовы перетекает в «растрату умов» для самих мигрантов. Люди ищут лучшую жизнь, но при этом выполняют низкоквалифицированную работу, постепенно растрачивая свой потенциал.

Как показывают последние исследования, миграция в Молдове за последние годы видоизменилась. Уезжают не только те, кто плохо или вообще не зарабатывает в Молдове, но и те, кому и дома живется неплохо.

- Граждане, которые получают достаточно хорошую зарплату, всё равно стремятся уехать из страны, так как их не устраивает социально-экономическая нестабильность, - утверждает глава Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Таким образом трудовая миграция превращается в миграцию постоянную. Люди проходят ассимиляцию в других странах, остаются там жить и даже рожают детей. Всё это приводит к сокращению и старению населения нашей страны. Молдова теряет молодое и трудоспособное население, которое будет способствовать росту экономики европейских стран, но не нашей страны.

КСТАТИ

Характерная черта молдавских мигрантов - их молодой возраст

Средний возраст граждан Молдовы на момент миграции составляет 29 лет. Наибольшая часть мигрантов - это лица в возрасте от 18 до 44 лет. Как выяснилось, мужчины находятся в возрастной группе от 18-29 лет, тогда как женщины находятся, в основном, в группе от 45 до 65 лет.

ЮЛИЯ КАНЧУКОВСКАЯ