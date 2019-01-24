Завидуем молча: Самые сексуальные мамочки молдавского шоу-бизнеса

Есть мамы красивые, есть очень красивые, а есть сексуальные - им даже не приходится стараться, чтобы приковывать к себе взгляды и получать комплименты.

Наверняка найдутся те, кто обязательно съязвит: мол, мама должна быть мамой — и точка. Но материнство и сексуальность вполне могут быть синонимами, а иногда даже взаимодополняющими факторами. Для воодушевляющего примера мы собрали фотографии самых «горячих» молодых мам отечественного шоубиза.

Наталья Гордиенко Фото: СОЦСЕТИ Наталья Гордиенко Молдавская исполнительница несмотря на то, что вовремя беременности прибавила в весе, достаточно быстро пришла в форму после родов. Даже женщины признают, что звезда Гордиенко — воплощение женственности и сексуальности. А похвала женщине от женщины, как известно, дорогого стоит. Ирина НегараФото: СОЦСЕТИ Ирина Негара Супруга исполнителя Адриана Урсу воспитывает 5-летнюю дочку. Глядя на снимки Ирины в это, конечно, верится с трудом. Стройная фигура, цветущий вид — Ирина выглядит весьма сексапильно. Наталья Барбу Фото: СОЦСЕТИ Наталья Барбу Наверное многие девушки мечтали бы в 39 лет выглядеть так, как Наталья Барбу. Исполнительница может похвастаться модельной фигурой. Звездная мамочка признается, что ради красивой фигуры ей пришлось изрядно попотеть в спортзале. Ксения ДелиФото: СОЦСЕТИ Ксения Дели Ее успехам можно радоваться, а можно тихо злорадствовать, лежа на диване в обнимку с упаковкой шоколадных печенек. Но никто не станет отрицать, что после беременности модель Ксения Дели выглядит еще более сексуальной, чем раньше. После рождения дочки Дели заметно поправилась. Правда, упорная красотка объявила войну лишним килограмма и достаточно быстро пришла в форму и вернулась в профессию. Адриана Окишану. Фото: perfecte.md Адриана Окишану Исполнительница день ото дня хорошеет, демонстрируя прекрасную фигуру. Наряды Адрианы с каждым разом выхода в свет становятся все откровеннее. Оно и понятно ей нечего стесняться или прятать. Корнелия Штефанец Фото: СОЦСЕТИ Корнелия Штефанец Певицу Корнелию Штефанец считают чуть ли не самой сексуальной звездой молдавской эстрады. После родов артистка это звание не потеряла.

ЛИДИЯ ТКАЧ