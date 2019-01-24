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Общество
В Кишиневе коммунальщики в приоритетном порядке расчистили дорогу перед домом Павла Филипа
24.01.2019

В то время как многие жители столицы жалуются на огромные сугробы на улицах, дорога к дому Павла Филипа в пригороде Кишинева была расчищена в приоритетном порядке.

Сразу после начала снегопада к дому премьера приехал трактор с отвалом, быстро очистивший проезд к дому политика. Остальная часть улицы осталась под покровом снега.

Жители других домов были вынуждены самостоятельно убирать снег. Когда к дому Филипа приехали журналисты, решившие посмотреть на выборочную работу коммунальных служб, к ним подошли охранники и потребовали покинуть место съемки. По их словам, дом Филипа и периметр вокруг него, являются охраняемой зоной.

Пресс-секретарь мэрии Кишинева Василе Кирилеску сообщил, что очистка дорог к дому Павла Филипа производилась по специальному запросу...


 
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