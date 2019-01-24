Обвиненного в изнасиловании соратника Нэстасе переведут в десятую по счету тюрьму

Сторонника Адрея Нэстасе и бывшего сотрудника пограничной полиции Георге Петика, обвиненного в изнасиловании, переведут из пенитенциарного учреждения в Резине в пенитенциарное учреждение № 1 в Тараклии.

Перевод связан с новым поворотом в уголовном деле. Петику предъявили обвинения в преступлении, совершенном им 15 лет назад, в его бытность сотрудник пограничной полиции в Тараклии.

- До сих пор меня содержали в 9 изоляторах. Меня перевели из Резинской тюрьмы в тюрьму в Тараклии, потому что 15 лет назад я якобы совершил преступление, когда работал пограничником в этом районе. Дело не в моем переводе в Тараклию, они хотят морально поставить меня на колени и физически уничтожить меня, - заявил сам Георге Петик.

Адвокаты Петика заявили, что дело в отношении их клиента сфабриковано, а состояние его здоровья ухудшается, сообщает unimedia.info.

По данным полиции, 41-летний Петик приехал к своей 30-летней жертве домой в Унгенах. Активист якобы собирался получить информацию об одном человеке. Во время разговора Петик ударил женщину по голове и изнасиловал ее.

После этого он покинул жилище своей жертвы.

В 2004 году Петик угрожал оружием нескольким людям. По словам бывшего полицейского, разоблачившего схему контрабанды через границу с Румынией, дело было сфабриковано, чтобы заставить его молчать.