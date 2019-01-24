Встречи в Давосе: какие планы у Молдовы на Швейцарию

Глава МИДЕИ Молдовы обсудил с высшим руководством Швейцарии двусторонние отношения и пригласил президента этого европейского государства посетить республику с официальным визитом.

Президент Швейцарии Ули Маурер выразил готовность оказать всю поддержку в углублении двустороннего политического диалога и наращиванию торгово-экономического сотрудничества с Молдовой, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции республики. Такое заявление швейцарский лидер сделал на встрече с главой внешнеполитического ведомства Молдовы Тудором Ульяновски в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Стороны среди прочего обговорили намерения Республики Молдова подписать соглашение о свободной торговле со странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли. В этом смысле Маурер подтвердил твердую поддержку Швейцарии.

Глава молдавского внешнеполитического ведомства пригласил швейцарского президента посетить Молдову с официальным визитом в этом году.

В Давосе Ульяновски встретился и со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом. Стороны обсудили освоение швейцарской помощи в рамках новой стратегии сотрудничества с Молдовой на 2018–2021 гг, а именно в развитии профессионального образования, расширении малых и средних предприятий, создании рабочих мест и т. д.

Ульяновски заявил, что за счет привлечения новых инвестиций будут поддерживаться усилия республики по достижению устойчивого развития страны.

Глава МИДЕИ приветствовал успешное выполнение проектов в рамках Стратегии развития Швейцарии, а также призвал включить Молдову в список стран-пользователей экономических и инвестиционных программ Государственного секретариата по экономическим делам (SECO).

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим делам управляет более чем 500 программами, предназначенными для развивающихся стран региона Восточной и Южной Европы, цель которых – содействовать интеграции в мировую экономику путем укрепления экономической политики, расширения инфраструктуры, развития предпринимательства, продвижения торговли и повышения конкурентоспособности в международной торговле через доступ к новым рынкам сбыта.