Платон и Цопа потратили более 500 тысяч долларов на очернение Молдовы за рубежом

Механизм очернения имиджа Молдовы за рубежом, а также нападения в прессе на лидера правящей партии Влада Плахотнюка, были разработаны рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном и беглым уголовником Виктором Цопой. В 2016 году Платон потратил на эти цели более полумиллиона долларов. Это установили в рамках масштабного расследования журналисты портала zeppelin.

Целью Платона было выйти сухим из воды после мошенничества в банковской системе, которое он организовал в нашей стране. Согласно расследованию, помогал рейдеру лоббист Дмитрий "Давид" Зайкин, известный своими тесными связями с различными группировками, а также российскими спецслужбами.

Их стратегия предусматривала публикацию клеветнических материалов в международной прессе. Позднее эти статьи перенимали и тиражировали многие СМИ в Кишиневе. Им платили из средств, отмытых Платоном. Он не только финансировал, но и лично координировал каждый материал, который публиковали СМИ.

Согласно журналистам zeppelin, 17 июля 2016 Зайкин доложил Платону, что он подготовил текст интервью, который Майя Санду должна была дать журналу Forbes".

Однако лидер ПДС не имела никакого отношения к этому материалу, она лишь дала согласие на использование своего имени. Зайкин отредактировал и скоординировал интервью с Платоном.

Они же были авторами письма в Международный валютный фонд, в котором Майя Санду требовала заблокировать финансовую помощь Молдове.

Одним из доверенных лиц Платона был олигарх Виктор Цопа, который скрывается во Франкфурте, он же посаженный отец лидера ППДП Андрея Нэстасе. Цопа, который контролирует Jurnal Trust Media, должен был распространять ложную информацию, подготовленную Платоном. В этом контексте в США организовали конференцию, с целью как можно сильнее ударить по репутации лидера демократов Влада Плахотнюка, чтобы снять с Платона обвинения в хищении из банковской системы. Мероприятие полностью финансировал рейдер. Зайкин оценил расходы в 70 тысяч долларов, пишут журналисты zeppelin.

Материалы, заказанные Платоном, показывали телеканалы TV7, нынешний TV8, а также Pro TV. В числе фигурантов расследования значится и ведущая TV8 Наталья Морарь. 14 июля 2016 Зайкин предложил Платону организовать передачу Натальи Морарь с Ариэлем Коэном, американским политическим аналитиком, которому он платил за нападки на Плахотнюка. Организовать передачу собирались через Кирилла Лучинского, который тогда был владельцем TV7, и который тоже замешан в хищениях из банков. Однако передача с Ариэлем Коэном так и не состоялась. А вскоре Платона задержали в Киеве.

После этого делом Платона занялся фонд Людмилы Козловской "Open Dialog". Он представил рейдера жертвой политических репрессий, чтобы отвлечь внимание от обвинений в хищении средств из банковской системы. Zeppelin также сообщает, что за очернение имиджа нашей страны и нападки на Влада Плахотнюка Платон заплатил Зайкину почти полмиллиона долларов.

Ранее бывший офицер НЦБК Михаил Гофман представил журналистам Zeppelin документ, в котором была указана та же сумма - 490 тысяч долларов за клеветнические действия. Кроме того, осужденный Вячеслав Платон заплатил большие деньги за лоббирование в Конгрессе США проекта резолюции против Молдовы. Документ представили как раз тогда, когда в Вашингтоне находилась официальная делегация из Кишинева, в том числе председатель правящей партии Влад Плахотнюк. Один из журналистов Zeppelin Вячеслав Балакчи заявил накануне в эфире передачи Фабрика на Публика ТВ, что подробности об этом появятся после завершения нового журналистского расследования.