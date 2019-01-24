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Политика
Киртоакэ обещает политическую дефибрилляцию
24.01.2019

Либеральная партия подала документы в ЦИК в четверг - последний день приема. В партийном списке всего 30 кандидатов, в том числе председатель Дорин Киртоакэ, его заместитель Вероника Херца, лидер унионистской организации Unirea-ODIP Влад Билецки, депутат Роман Боцан, лидер либералов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебану.

Также либералы намерены принять участие в избирательном процессе и по одномандатным округам: в Кишиневе, Окнице, Дрокии, Флорештах, Унгенах, Калараше, Бельцах. В частности, Киртоакэ уже подал подписные листы в окружной избирательный совет с тем, чтобы баллотироваться в округе № 32, куда входит и родное село экс-примара Кишинева - Колоница.

Киртоакэ отметил на пресс-конференции у парламента, что избирательная кампания «станет настоящей политической битвой»: «Либералы понимают тяжесть этой борьбы, но наступил момент, когда нельзя оставаться в стороне. Дни этого режима сочтены - в XXI веке в европейской стране диктатура не может долго существовать. Рано или поздно режим Плахотнюка падет вместе с его сателлитами Шором, Додоном, Лянкэ и прочими».

Киртоакэ призвал поддерживать кандидатов, исповедующих унионистские и проевропейские идеи «даже из блока ACUM», но подчеркнул, что в блоке «есть люди причастные к сомнительным схемам, в том числе лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, действия которого обошлись РМ в 7 миллионов евро из-за участия в схеме, связанной с «Air Moldova».

Подводя итоги, Киртоакэ сказал, что «Молдова находится на пороге клинической смерти, и исправить ситуацию можно только через тяжелый труд».


 
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