Предложения ПСРМ по оптимизации дорожного движения в Кишинэу

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выступила с предложениями по оптимизации дорожного движения в столице, передает ТРИБУНА.

В ходе пресс-конференции, депутаты-социалисты Григорий Новак и Олег Липский, а также муниципальный советник Александр Комаров, отметили ряд существующих проблем и их решения.

«Одной из причин пробок является плохая организация дорожного движения в городе, особенно на участках с круговым движением. Еще одна проблема–автовокзалы в черте города. Также у нас устаревшая инфраструктура, которая плохо адаптирована к современным условиям, старый транспорт, нет объездной дороги, нет парковок», – отметил Григорий Новак.

Решения социалистов озвучил депутат Олег Липский.

«Необходимо установить светофоры на кругах, ввести полосы для городского транспорта, вывести автовокзалы за черту города, наладив сообщение с ними, построить новые магистрали, соединяющие сектора столицы, модернизировать мосты и виадуки, обновить парк автобусов и троллейбусов, а также выделить места для парковки», – отметил он.

Кристина Парфени