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Общество
Предложения ПСРМ по оптимизации дорожного движения в Кишинэу
24.01.2019

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выступила с предложениями по оптимизации дорожного движения в столице, передает ТРИБУНА.

В ходе пресс-конференции, депутаты-социалисты Григорий Новак и Олег Липский, а также муниципальный советник Александр Комаров, отметили ряд  существующих проблем и их решения.

«Одной из причин пробок является плохая организация дорожного движения в городе, особенно на участках с круговым движением. Еще одна проблема–автовокзалы в черте города. Также у нас устаревшая инфраструктура, которая плохо адаптирована к современным условиям, старый транспорт, нет объездной дороги, нет парковок», – отметил Григорий Новак.

Решения социалистов озвучил депутат Олег Липский.

«Необходимо установить светофоры на кругах, ввести полосы для городского транспорта, вывести автовокзалы за черту города, наладив сообщение с ними, построить новые магистрали, соединяющие сектора столицы, модернизировать мосты и виадуки, обновить парк автобусов и троллейбусов, а также выделить места для парковки», – отметил он.

Кристина Парфени


 
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