Посла России пригласили в МИДЕИ в связи с открытием в Москве представительства Приднестровья

Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) призвало власти России "соблюдать как внутреннее, так и международное законодательство во избежание неразберихи и спекуляций".

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт МИДЕИ, так оно отреагировало на информации в СМИ об открытии 22 января в Москве "официального представительства" Приднестровья.

Согласно сообщению министерства, оно еще 18 января пригласило посла РФ в РМ Олега Васнецова, который заявил, что "под так называемым представительством подразумевается зарегистрированная в минюсте некоммерческая организация, призванная оказывать правовую помощь жителям Приднестровского региона и не только. Аналогичные разъяснения представил 21 января в комментарии и МИД РФ.

Однако МИДЕИ, через молдавское посольство в Москве, просит уточнить статус фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье", который "приднестровские лидеры при поддержке местных СМИ называют "дипломатической миссией", а на здании, где он размещается, установлена табличка "Официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации".

По мнению министерства, статус "официального представительства" является значимым в контексте дипломатических отношений и в таком виде наносит ущерб молдо-российским отношениям".

"Подобные действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Молдовы, в поддержку которых руководство России выступало открыто, недвусмысленно и неоднократно", - подчеркнуло МИДЕИ.

Официальное представительство открыл 22 января лично президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский. В церемонии приняли участие многие российские видные политики и деятели, в том числе член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков, председатель Международного славянского совета Сергей Бабурин, первый зампред комитета госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, президент конгресса национальных объединений России Владимир Хомерики и даже посол по особым поручениям МИДа России Сергей Губарев.