Кандидат-социалист утверждает, что демократы покушались на его жизнь

Кандидат в депутаты парламента от ПСРМ, член Народного собрания Гагаузии Григорий Узун считает, что "представители Демократической партии 19 января организовали покушение на его жизнь".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сообщил в четверг на пресс-конференции в Комрате, что в минувшую субботу на озере в Вулкэнешть были организованы Крещенские купания на которых он присутствовал, находясь у палаток спасателей.

"До 20.00 все было хорошо, пока группа сторонников ДПМ не спровоцировала потасовку среди находившихся у водоема, переросшую в массовую драку. В ее ходе местный житель Иван Райчу обругал меня матом, а я его оттолкнул. Райчу метнулся к джипу и влетел на скорости в группу дерущихся, причем не один раз. То есть, автомобилем проезжал по людям или задевал их. Переехал через Михаила Булгара, а меня и Петра Сереча задел. У Сереча оказалось сломано два ребра (на что есть заключения медиков)", - пояснил социалист.

В его понимании, мотивом к драке стала попытка сторонников ДПМ в Вулкэнешть отомстить ему.

"Я считаю, что было совершено покушение на мою жизнь. Причина в том, что, благодаря сплоченной команде ПСРМ в этом городе удалось выиграть выборы в НСГ. Теперь я рассчитываю на победу в парламенте. Это очень не нравится демократам. К тому же примар Вулкэнешть (некогда избранный от "Нашей партии" Виктор Петриогло) сейчас полностью оказался под ДПМ, публикуя на сайте примэрии ложные данные и вводя в заблуждение СМИ и общественность. Меня попросту хотят "выбить" из избирательной кампании в парламент, - считает он.

Узун заметил, что во вторник Вулкэнешть посетил генеральный прокурор РМ Эдуард Харунжен.

"Сейчас возбуждено против меня сразу два уголовных дела. Считаю, что это давление на меня как участника выборной гонки и спровоцировано это провластной ДПМ", - сказал 33-летний депутат НСГ.

Его адвокат сообщил, что привлечение к ответственности Григория Узуна невозможно по двум причинам: он имеет иммунитет в связи с тем, что является кандидатом в депутаты парламента и действующим депутатом НСГ. В то же время, в адрес НСГ не было подано представления о лишении Узуна неприкосновенности.

Адвокат сообщил, что Григорий Узун подал встречное заявление в прокуратуру.

Как сообщал ранее ряд СМИ автономии, Узун до 2016 года жил в России. Вернувшись на родину в 2016 году, занялся политикой и бизнесом. В ноябре одержал победу на выборах в НСГ, получив в первом туре 1184 голосов, в то время как его ближайший конкурент Петриогло - 565. Узун был доверенным лицом на президентских выборах кандидата от ПСРМ Игоря Додона