Знаменитые молдаване: владелец виски «Chivas Regal» и «Warner Music Group» - уроженец Молдовы

Владелец торговых марок сока «Tropicana», виски «Chivas Regal», «Crown Royal», «VO», «Calvert», «Dewars», «Seven Crown», и рома «Captain Morgan» Шмил Бронфман родился в Сорокском уезде в Молдове.

Будущий миллиардер родился в маленьком местечке Отачь 27 февраля 1889 года в многодетной семье табачных дельцов. В конце 19 века отец семейства Ихил принимает решение эмигрировать в Канаду вместе с женой Миндл и 8 детьми.

В самом начале семья Бронфман обосновалась в канадском Саскачеване, но вскоре переехала в провинцию Манитоба, где Ихил и старшие сыновья Абрам и Гарри занялись древесным бизнесом, пока Шмил и младшие учились в школе. Параллельно семья выкупила небольшую гостиницу в городке Эммерсон, чтобы за недолгие 10 лет превратить маленькое семейное дело в преуспевающую сеть из трех крупнейших гостиниц Виннипега.

В 1920 году в США объявляют «сухой закон», и сегмент крепких спиртных напитков Канады просто залило дождем из денег. Это был тот редчайший случай, когда законы одной страны подтолкнули к расцвету экономики в соседнем государстве.

Подросший Шмил Бронфман, который к тому времени перевел свое имя на английский манер Сэмюэль, не мог упустить такую возможность и в 1924 году открывает маленькую фирму «Distillers Corporation», где изготавливают дешевый виски на продажу для американских подпольных бутлегеров. За 9 лет, до окончания «сухого закона» в США в 1933 году, Сэм Бронфман успевает не только баснословно разбогатеть, но и выкупить в 1928 году семейный бизнес «Joseph E. Seagram & Sons» у американских наследников в провинции Онтарио.

После покупки известного брэнда Сэм переименовывает компанию в «Seagram Co. Ltd» и меняет вектор развития, разрабатывая дорогой виски для состоятельной клиентуры, и за несколько лет превращает бизнес в крупнейшую корпорацию Соединенных Штатов и мира по перегонке крепких спиртных напитков.

В Нью-Йорке строят большую штаб-квартиру корпорации – знаменитую башню Segram Building на Парк Авеню – угол 53-1 улицы, архитектором которой выступила дочь миллиардера Филлис Лэмберт.

Со временем корпорация «Seagram» стала владельцем известнейших мировых торговых марок, таких как как соки «Tropicana», виски «Chivas Regal», «Crown Royal», «VO», «Calvert», «Dewars», «Seven Crown» и ром «Captain Morgan».

Также в определенный момент Сэм Брофман владел контрольным пакетом акций одной из крупнейших кинокомпаний на планете – киностудией Universal Pictures, но на сегодня во владении осталась только «Warner Music Group».

Шмил Бронфман умер миллиардером и одним из богатейших людей планеты в 1971 году в возрасте 82 лет. До самой смерти он так и не смог посетить родной городок Отачь, но мечтал об этом до последнего дня жизни.

Его мечту исполнил один из внуков – Мэтью Бронфман, который смог приехать в Молдову в 2012 году и посетил тот маленький городок, откуда берет свои корни обширная династия Бронфманов. Он был первым представителем семейства, ступивший на землю Молдовы с момента отъезда семьи прадедов в конце 19 века. Мэтью прошелся по улочкам городка Отачь, где когда-то бегал босоногий Шмил, будущий основатель многомиллиардной корпорации.

Хотелось бы отметить, что Шмил Бронфман воспитал своих детей и внуков в традициях доброты и меценатства, несмотря на огромное финансовое состояние.

Семейный «Фонд Сэмюэла и Сэйди Бронфман» стал одной из крупнейших благотворительных организаций Канады.

В 1971 году семья Бронфман внесла огромное денежное пожертвование на строительство факультета менеджмента в Университете Макгилла в Монреале.

В 1993 году Бронфманы основали Институт изучения Канады при том же университете.

В 2002 году на пожертвования семьи был построен небоскреб Seagram Building, в качестве одного из основных корпусов университета Макгилл.

Все четверо детей Шмила и Сэйди, вступивших в брак 21 июня 1922 года, также прославились добрыми делами и благотворительной деятельностью.

Элиин Миндл Бронфман де Гюнцбург, прожившая с 1925 по 1986 годы, прославилась как крупнейший меценат в Париже.

Филлис Барбара Лэмберт, родившаяся в 1927 году прославилась не только как архитектор, построивший американскую штаб-квартиру корпорации, но и как автор Центра Торонто Доминион. Также является основателем Канадского центра архитектуры.

Эдгар Майлс Бронфман, успел прожить плодотворную жизнь с 1929 года по 2013. Остался в памяти не только как успешный бизнесмен и один из основателей Distillers Corporation Limited. Также он финансировал международную еврейскую студенческую организацию по образовательным программам. Учредил Товарищество молодежи в Израиле им. Брофмана и Фонд еврейской студенческой жизни. Награжден одной из высших наград США - американской «Медалью Свободы» президента в 1999 году, за вклад в поддержание мира во всем мире.

Чарльз Рознер Бронфман в настоящее время жив. Родившийся в 1931 году Чарльз также известен в Канаде как предприниматель и крупный меценат.