Канду отказался вспоминать свои собственные слова про Шора, несмотря на видеозапись

Спикер парламента попал в неудобное положение.

Выступая позавчера на пресс-конференции Демократической партии, Андриану Канду пришлось вступить в диалог с журналистами, которые не преминули задать ему вопрос про Илана Шора – как так получилось, что человек, против которого вводился механизм получения «сертификата неподкупности», благополучно получил этот самый сертификат, попросту высмеяв законы, принимаемые парламентом!?

Сегодня журналисты припомнили высказывания самого Канду, который не так давно говорил, что сертификат о неподкупности вводится именно для того, чтобы люди с сомнительной репутацией не смогли пробиться в парламент. Они были сделаны в эфире одного из ток-шоу на телеканале Prime, и в сюжете ProTV появилась и запись того эфира. Канду было предложено ознакомиться с этим видео.

Впрочем, спикер парламента не нашёл ничего лучшего, чем ответить, что он попросту не помнит, когда заявлял что-то в этом духе. Иными словами, несмотря на видеозапись, несмотря на то, что эти слова слышали все, кто смотрел то ток-шоу, Канду, продолжающий везде разгуливать с румынским флажком на лацкане пиджака, не моргнув глазом, ответил, что такого не было и он вообще не понимает, о чём речь.

После этого спикер попытался сменить тему для дискуссии, предложив обсудить «кодекс электорального поведения», выработанный ЦИК-ом и тут же подписанный демократами, считающими, что тем самым они подают пример «корректного поведения по отношению к конкурентам». Но чего стоят подписанные демократами бумаги, если даже видеозапись не заставляет некоторых из них признать свои слова и ответственность за них?

Что касается Илана Шора, то летом 2017-го года он был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения, однако до сих пор остаётся на свободе, и многие сомневаются в том, что он всё-таки окажется «на нарах».