Канду отказался вспоминать свои собственные слова про Шора, несмотря на видеозапись

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Политика
Спикер парламента попал в неудобное положение.
Сегодня журналисты припомнили высказывания самого Канду, который не так давно говорил, что сертификат о неподкупности вводится именно для того, чтобы люди с сомнительной репутацией не смогли пробиться в парламент. Они были сделаны в эфире одного из ток-шоу на телеканале Prime, и в сюжете ProTV появилась и запись того эфира. Канду было предложено ознакомиться с этим видео.
Впрочем, спикер парламента не нашёл ничего лучшего, чем ответить, что он попросту не помнит, когда заявлял что-то в этом духе. Иными словами, несмотря на видеозапись, несмотря на то, что эти слова слышали все, кто смотрел то ток-шоу, Канду, продолжающий везде разгуливать с румынским флажком на лацкане пиджака, не моргнув глазом, ответил, что такого не было и он вообще не понимает, о чём речь.
После этого спикер попытался сменить тему для дискуссии, предложив обсудить «кодекс электорального поведения», выработанный ЦИК-ом и тут же подписанный демократами, считающими, что тем самым они подают пример «корректного поведения по отношению к конкурентам». Но чего стоят подписанные демократами бумаги, если даже видеозапись не заставляет некоторых из них признать свои слова и ответственность за них?
Что касается Илана Шора, то летом 2017-го года он был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения, однако до сих пор остаётся на свободе, и многие сомневаются в том, что он всё-таки окажется «на нарах».
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