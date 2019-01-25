Институт президентства должен оставаться беспристрастным, - Додон

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил на торжественном дипломатическом приеме по случаю зимних праздников.

В своей речи лидер Молдовы отметил, что страна вступила в решающий для ее будущего год – год выборов. 24 февраля граждане должны избрать новый состав парламента, 19 мая в Гагаузии состоятся выборы главы автономии. А летом в Молдове пройдут местные выборы. Глава государства не исключил, что если не будет создано парламентское большинство, в этом же году будут организованы и досрочные парламентские выборы.

– Говорю об этом потому, что вероятность создания альянса между любыми из формирований, которые войдут в парламент, очень мала. Таким образом, 2019 год будет отмечен волной избирательных процессов, – отметил Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул чрезвычайную важность того, чтобы эти выборы проходили как можно более корректно и прозрачно, электоральные конкуренты избегали грубых манипуляций, не допускали фальсификаций и не злоупотребляли административными рычагами. Игорь Додон обратился к послам, к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ко многим другим международным и региональным организациям с просьбой делегировать как можно больше наблюдателей для мониторинга избирательной кампании, чтобы избежать возможных нарушений.

Президент также подтвердил свое решение не участвовать в борьбе за парламентский мандат, а сосредоточить свое внимание на внутренней и внешней рабочей программе для обеспечения стратегического развития страны. Игорь Додон считает, что это было необходимое и правильное решение в сложившейся ситуации, когда весь аппарат государственного управления глубоко политизирован.

– В нынешних условиях, когда избирательная кампания уже отмечена лавиной агрессивного и безответственного популизма, мы сочли, что институт президентства должен оставаться беспристрастным, а президент республики должен позиционировать себя выше состязания. В политическом контексте последних лет президентура обладает высшей легитимностью в восприятии граждан в связи с всенародным избранием президента прямым голосованием. И все опросы общественного мнения показывают, что президент пользуется наибольшим доверием со стороны граждан Республики Молдова. Этот факт заставляет меня как с моральной, так и с политической точки зрения принимать на себя роль арбитра и посредника в случае любых поствыборных сценариев, особенно, если ситуация будет развиваться в сторону досрочных парламентских выборов, – заявил Игорь Додон.

Лидер молдавского государства подчеркнул, что хотел бы, чтобы эти выборы закончились образованием единого и прочного большинства, которое сформирует совершенно новое, более ответственное, ориентированное на социальные программы правительство. По его мнению, только такая конъюнктура может обеспечить необходимые политические изменения в республике и будет способствовать созданию новых предпосылок для сбалансирования международных отношений, как с Западом, так и с Востоком, твердо придерживаясь статуса нейтралитета. Такое развитие ситуации позволило бы вернуть Молдову в естественное русло осуществления качественных реформ, которые так необходимы для стимулирования социально-экономического развития страны.

– Очевидно, что нам нужно новое правление для улучшения положения в стране и искоренения несправедливости. Будут проведены широкомасштабные реформы в области правосудия, которые восстановят доверие граждан к судебной системе, основанной на соблюдении и уважении основных прав человека. Борьба с коррупцией должна стать абсолютным приоритетом будущей власти, которая превратит Республику Молдова в страну, свободную от этого позорного явления, – отметил Додон.

Глава государства поблагодарил партнеров нашей страны за оказанные помощь и поддержку. Он также напомнил, что 2019 год наряду с его электоральным значением объявлен Годом семьи. Кроме того, в этом году будет отмечаться 660-летие основания Молдавского Княжества.

– Буду вам признателен, если и вы присоединитесь к этим мероприятиям, которые мы намерены организовывать и проводить в течение года. Пользуясь этим особенным случаем, позвольте мне выразить свое искреннее восхищение и уважение вашим семьям, которые являются истинным примером преданности и верности: мужьям, женам, детям, которые последовали за вами и находятся далеко от дома, родственников и друзей. Позвольте пожелать вам дальнейших успехов. Будем надеяться, что в 2019 году у нас будет много важных и позитивных событий, – сказал в заключение Президент Молдовы.