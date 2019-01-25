Супруга Шора красиво отдыхает на Мальдивах и познакомилась там с гигантским скатом

Снег и непогода в РМ не беспокоят Жасмин.

Известная певица Жасмин, являющаяся супругой Илана Шора, не ведает молдавской непогоды – она вместе с детьми отдыхает на Мальдивах. В один из дней Жасмин определённо повезло – у самого берега она заметила гигантского ската, который называется манта, или гигантский морской дьявол, как пояснили Жасмин местные жители.

Сперва певица опасалась его, будучи наслышанной о том, что некоторые виды скатов способны генерировать сильные электрические разряды, однако её успокоили, пояснив, что на самом деле это скат-хвостокол – его главным оружием является шип на конце хвоста.

Впрочем, в некоторых случаях убить может и такой скат – именно хвостокол ударил в грудь известного натуралиста Стива Ирвина 4-го сентября 2006-го года, что привело к гибели того.

Тем не менее, Жасмин осмелела, после того, как ей сказали, что электрического разряда опасаться не стоит, и даже позволила старшей дочери слегка притронуться к скату, который блаженно плавал у самой кромки берега.