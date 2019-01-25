Главная Ледяное побоище в Молдове: дороги превратились в каток В Молдове сложилась ситуация, близкая к чрезвычайной. Ледяной дождь превратил дороги страны, в том числе столицы, в каток. Правительство даже приняло решение отменить занятия в школах и закрыть детские сады в пятницу И.о. мэра столицы Руслан Кодряну потребовал мобилизации муниципальных служб. Так, Exdrupo будет работать с 23.00. 43 единиц спецтехники выйдут на улицы. Будут также чистить тротуары. Власти просят граждан быть предельно остороными. Водителей просят не парковать автомобили на тротуарах. Помимо гололеда, эта напасть грозит стране самым настоящим блэкаутом (массовое отключение электричества в тёмное время суток). Пока перебоев электроэнергии не наблюдается, но в соцсетях уже бьют тревогу: ледяной дождь может обесточить Молдову. Так сейчас выглядят улицы в городе: ни души, ни машины! Фото: facebook/Руслан Кирсанов 2 Движение по трассам Анений Ной - Паланка и Кагул - Джурджулешты заблокировано. 23:29 «Выезд из Чимишлии в сторону Комрата заблокирован . Дорога просто стекло!» 23:26 «Ехала в Кишинев через Паланку. Не просто гололед, а стекло! Еще и дождь идет. От Каушан до Троицкого ехать невозможно, на серпантине посыпали, скорее всего дальнобойщики. В Новых Аненах тоже не сладко. От Новых Анен до Кишинева еще ехать можно.... Если есть возможность лучше туда не соваться, там даже трактора боятся ехать!», - пишут в соцсетях. 23:21 Кто собирался в сторону Паланки? Там - сплошной лед! В сторону Каушан - Штефан Водэ - Паланки - Тудора лучше даже не соваться: дорога - сплошное стекло, фуры стоят. Полиции на дорогах не видно! 23:17 Коротко о том, как завтра утром будет выглядеть Молдова) 23:13 Пассажиров застрявшего под Чимишлией автобуса «Тирасполь-Этулия» разместили в гостинице до завтрашнего утра 23:12 Денек в Молдове был. А ночь? 23:11 Перекрыли и трассу Кантемир-Комрат Теперь для транспорта закрыта и эта дорога. 23:08 Несмотря на чрезвычайную ситуацию, которая установилась сегодня вечером в Молдове, официального предупреждения от государственной гидрометеослужбы НЕ БЫЛО! «Опасных природных явлений не ожидается», – сообщается на сайте meteo.md 23:07 Тем временем на севере Молдовы - ни дождинки, ни снежинки с неба! Зато какие сугробы! И дороги все-таки расчистили. 23:05 Под Хынчештами перевернулся бензовоз По дороге на Хынчешты перевернулся бензовоз, из-за чего рядом с селом Гура Галбеней образовались пробки. Так как бензовоз перевозил большой объем топлива, существует опасность возгорания и взрыва, поэтому полиция предпринимает меры по предотвращению инцидента, передает eho.md. 23:00 Полиция предупреждает Во избежание ДТП Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям: увеличить дистанцию для безопасного движения; избегать обгонов; использовать приборы и элементы светового и звукового оповещения, а также обогрева салона; проверить состояние тормозов; не забывать, что машины должны быть оборудованы зимними шинами, противоскользящими цепями, лопатой, мешком с песком 23:00 Авария в Кишиневе на улице Вадул-луй-Водэ. Легковушка не осилила скользкую горку. В сети шутят, «что в такую погоду BMW лучше в гараже держать» Фото: Facebook /Dmitrii Afanasiu‎



22:52 В Бельцах сняли на видео зимнюю сказку: в главной роли - снегопад У зимы - не только ужасное лицо. Это красивое время, романтическое, когда "снег кружится...". Таким увидели снегопад в Бельцах. И сняли на видео. 22:46 В Молдове дороги превратились в настоящее стекло! Водители, будьте аккуратнее! А лучше отказаться от поездок. 22:45 За ситуацией на дорогах следят 700 сотрудников полиции по всей стране и 315 полицейских экипажей. 22:41 В общем, так в Молдове было с каждым водителем сегодня, кто оставлял авто на полчаса и более

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