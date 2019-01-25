Александр Комаров: Кишиневские дворы утопают в снегу и наледи

Проблема общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКС) в Кишиневе в последние годы запущена полностью и донельзя. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции председатель профильной комиссии муниципального совета, советник от ПСРМ Александр Комаров.

Он обратил внимание на то, что снегопад последних дней фактически парализовал столицу.

"Люди добираются на работу и домой, простаивая на остановках десятки минут в ожидании общественного транспорта. Причем ждут сотни горожан. С другой стороны транспорт не справляется с поставленными задачами по перевозке. Улицы города узки для такого количества автомобилей и отсутствие для них развязок. Плюс снегопады и несвоевременная расчистка улиц", - сказал советник.

По его словам, параллельно нынешнее руководство примэрии столиц экспериментирует с транспортом, предлагая вместо закупки новых автобусов объединить троллейбусный и автобусный парки. Причем, последний вообще уничтожить.

"С другой стороны, маршруток на улицах стало меньше, и Кишинев задыхается от нехватки транспортных средств", - отметил глава комиссии.

Социалист заметил, что на закупки спецтехники профильной организации Exdrupo было выделено в 2018 г. 12 млн. леев.

"Эти средства не освоили, несмотря на то, что столице крайне нужны автомобили с очистным оборудованием, способные работать во дворах. Тогда примэрия Кишинева пошла дальше и на 2019 г. на эти цели запланировали выделение только 5 млн. леев. В тоже время малая техника в Кишинев покупалась в 2007 г. в последний раз. Это было 20 машин, из них сейчас на ходу лишь 10. Кишиневские дворы утопают в снегу и наледи", - сказал Комаров.