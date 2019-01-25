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Экономика
В Молдове будут выращивать итальянскую садовую землянику
25.01.2019

Фермеры из села Кунича закупили итальянскую рассаду «фриго» из питомников в Болонье для обновления сельских плантаций.

Владельцы фермерского хозяйства уже приобретали эту рассаду в 2018 году и подтвердили, что по характеристикам данный сорт очень подходит для Молдовы – быстро и легко приживается, засухоустойчив, при этом обильно плодоносит длительный период.

В 2018 году было заложено 15 гектаров под посадку нового сорта садовой земляники, в этом году плантация будет расширена вдвое по территории. Этой рассадой будут снабжать все фермерские хозяйства в селе.

Фермеры села Кунича давно считаются передовиками сельского хозяйства во Флорештском районе – односельчане объединились в кооператив, построили холодильник высокой мощности хранения.

На данный момент плантации садовой земляники в селе занимают более 70 гектар, что позволило в 2018 году фермерам  Кунича экспортировать в Россию 650 тонн продукции


 
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