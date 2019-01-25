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Общество
Шокирующие фото: тысячи мертвых рыб плавают в воде водохранилища Конгаз
25.01.2019

Свидетели зафиксировали на фото массовый мор рыбы на водохранилище Конгаз на юге республики.

По свидетельству очевидцев, огромное количество тушек мертвых рыб прибило к берегу. Люди связались с представителями местной прессы и выслали фотографии произошедшего.

Арендаторы озера Конгаз и представители Экологического агентства Гагаузии никак не прокомментировали случившееся по одной простой причине – на звонки журналистов никто не ответил, передает Gagauzinfo.md.

Что вызвало массовый мор рыбы? Что произошло? Насколько это опасно для жителей близлежащих населенных пунктов? Насколько опасны сами воды озера? Как сильно пострадает окружающая природа после такого? Очень хочется получить ответы на эти вопросы от представителей экологических служб Молдовы.


 
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