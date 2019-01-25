Популяция зубров в Молдове на грани вымирания

Популяция зубров в нашей стране на грани вымирания. Чтобы сохранить этот вид, администрация заповедника Pădurea Domnească ведет переговоры с властями Беларуси насчет обмена животными.

Сейчас в заповеднике содержатся только две самки и пять самцов. Самец из Польши, которого привезли для разведения в 2005 году, уже старый и потомства иметь не может.

"Если меры принять не получится, останутся только эти семь. Продолжительность их жизни в неволе достигает 25-27 лет", - сказал зооинженер Вадим Пачковский. Переговоры с Беларусью инициировали еще осенью прошлого года. Директор заповедника надеется, что уже летом животных привезут.

"Мы предлагаем представителям Беларуси обмен молодняком - у нас есть четыре молодых самца. Нужна новая кровь, чтобы популяция зубров в Молдове получила продолжение".

Ожидается и обмен благородными оленями.

"В этом регионе есть благородные олени, их выращивают в Теленештах. Они все содержатся в неволе, и их род также нужно обновить", - сказал директор заповедника Pădurea Domnească Валерий Свистун.

Ежегодно заповедник Pădurea Domnească посещают более четырёх тысяч туристов.