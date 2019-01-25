Отилия Дрэгуцану. Чтобы оценить результат процесса, нужно дождаться его завершения

Интервью с Отилией Дрэгуцану – владелицей Berlizzo Group и кандидатом в депутаты

Отилия, вопрос не в моем стиле, но раз ты решила пойти в политику, то деваться некуда. Как ты будешь реагировать, когда твои успехи в бизнесе будут обосновывать предельно просто: “А, она же жена экс-президента Национального банка”?

Буду реагировать тоже предельно просто. Семнадцать лет назад я создала компанию переводов и начала там работать “всем”: и директором и переводчиком. С тех пор я каждый день занималась развитием своего бизнеса, который стал намного большим, чем просто бюро переводов, с которого мы начинали. В момент назначения моего супруга президентом Нацбанка, Berlizzo Group уже был среди лидеров рынка в своей сфере.

А начальный капитал для бизнеса?

Мой основной начальный капитал состоял из двух частей, хотя по сути это было одно целое. Первая – воспитание, которое я получила в семье: мой отец был профессором истории, мама – этнографом. Вторая часть – образование: в университете я изучала иностранные языки. К тому же я всегда знала, что хочу работать на себя, и готовилась к этому. Так что у меня было достаточно и знаний и решимости, чтобы открыть собственное бюро переводов в 23 года. Но если уж начистоту и о материальной составляющей стартового капитала – то это был старенький компьютер и офис площадью 10 квадратных метров.

Всегда завидовал людям, которые свободно говорят на нескольких языках. Сколько их в твоем случае?

Завидовать точно не стоит, лучше учить. Я говорю на английском, испанском, французском и сербском. А вот немецкий, хотя это был мой второй язык в университете, я порядком подзабыла.

Сербском? Необычное дополнение к комплекту…

Мы с мужем прожили пять лет в Белграде, где он работал в международной компании. В Белграде родилась и моя дочка. Так что сербский – оттуда.

Back in business. Сколько бы раз в редакции allmoldova мы ни готовили обзоры о молдавских “бизнес-леди”, Отилия Драгуцану всегда попадала в первую десятку по упоминанию. Почему? Бюро переводов в Кишиневе не так уж мало, поэтому вряд ли только в силу специфики переводческой деятельности

Berlizzo уже очень давно не только бюро переводов. Еще когда я была в Белграде, мы добавили к услугам компании организацию ивентов. Сейчас, кроме переводов и ивентов, мы занимаемся вопросами коммуникации для крупного бизнеса и событийным туризмом за пределами Молдовы.

Но, когда речь идет о “бизнес-леди”, дело не только в компании. Вернувшись в Молдову девять лет назад, я уже осознавала, что получать нужно только отдавая что-то взамен. Многие женщины часто спрашивали меня, как построить бизнес и управлять им. Я подумала и пошла учиться на бизнес-тренера в румынскую компанию. В итоге стала преподавать то, что мне ближе всего – soft skills: коммуникации, тайм-менеджмент, формирование команды.

Меня начали узнавать, приглашать на телевидение, брать интервью. А учитывая, что во время организации ивентов мы пересекаемся с сотнями людей, то, скорее всего, именно так я и попала в негласный список известных бизнес-леди.

Поговорим об организации мероприятий. Кстати, помнишь свой первый ивент?

Конечно. Это был фестиваль на центральной площади для известной иностранной компании. Я очень благодарна, что клиент доверил нам тогда такое большое мероприятие. Так мы сразу прошли проверку боем.

Мы специализируемся только на корпоративных или “общественных” событиях. Свадьбы не наш профиль. Но масштаб события при этом может быть любой. Здесь мы ориентируемся на потребности клиента.

А какие ивенты для тебя самые-самые?

Мне очень нравится по формату фестиваль классической музыки в Старом Орхее DescOPERA. Но предмет моей особой гордости – это цикл ивентов Moldova Fashion Days. Помню, самый первый показ мы организовали в доме посла США. По масштабу его не сравнить с теми, что проходили потом, но волновались мы не меньше.

В Moldova Fashion Days я и сама ходила по подиуму и уговаривала знакомых преодолеть стеснение и выйти на сцену. Но главное – мы с нашими партнерами, по сути, стали “соучастниками” создания новой отрасли в Молдове. Вспомни, лет десять назад от молдавской легкой промышленности почти ничего не осталось, а сейчас мне пальцев рук не хватит, чтобы перечислить успешные местные компании, которые работают не только на молдавский, но и на внешний рынок.

А, и Вернисаж вина! Мы были в составе первой команды, когда этот ивент только обсуждался. И…

Стой, стой. Понятно, что про успешные ивенты ты можешь говорить долго. Давай про неуспешные. Это же неотъемлемая часть бизнеса. Были у тебя в бизнес-истории неуспешные проекты?

Да. Был один. Я с партнером организовала салон вечерних платьев. Это сейчас таких салонов много, тогда было мало. Классический случай – если любишь носить вечерние платья, совсем не значит, что у тебя получится бизнес по их пошиву и прокату.

Можно приводить разные причины неуспеха проекта, но главная была в том, что мне оказалось неинтересно. Не моё. А заниматься бизнесом, который не увлекает тебя полностью – это практически всегда путь к неудаче.

Тяжело было, конечно, выходить из проекта. Я привыкла всё доводить до конца. Но тут нужно было признать неудачу.

У меня есть одна теория. Подтверди ее или опровергни. Тем более, ты только что закончила двухлетний период руководства Ассоциацией деловых женщин Молдовы. Мне кажется, что разговоры о том, что женщине в Молдове труднее вести бизнес, чем мужчине, сильно преувеличены. Так или не так?

Смотри. Если мы говорим о Кишиневе, то я считаю, что никакой “гендерной дискриминации” у нас нет. В любой сфере бизнеса, от банковской до строительства, не говоря уже о более “женских” отраслях, той же легкой промышленности или сфере красоты, женщин немало и никто в их возможностях и профессионализме не сомневается. Но. Но. Но. Как только ты отъедешь от Кишинева в район, ситуация кардинально меняется.

Основная причина – это даже не более патриархальный уклад в провинции. Здесь, в Кишиневе, многое ориентировано на то, чтобы женщина, идущая в бизнес, могла доучиться. Тренинги, консультации, специальные программы помощи. В районах получить доступ к таким программам намного сложнее. В итоге, когда женщина начинает заниматься бизнесом, ей приходиться решать свои проблемы скорее интуитивно, чем профессионально. А, значит, возникает больше ошибок и рисков. Вот в этом направлении еще нужна серьезная работа.

Что касается Кишинева, то, по мне, быть женщиной в бизнесе так же приятно, как и уметь хорошо водить машину. А если при этом улыбаться приветливее, так тебя еще и вперед вежливо пропустят.

Пора плавно, или не плавно, переходить к политике. Когда я узнал, что ты выставила свою кандидатуру на пост руководителя Ассоциации деловых женщин, я не удивился ни на секунду. Твоё. Но когда я узнал, что ты будешь сейчас баллотироваться в Парламент от Демпартии, я на секунду замер. Зачем? Есть же бизнес, хватает клиентов, зачем идти в политику?

Меня толкает то, что когда-то побудило стать бизнес-тренером. У меня ведь тоже тогда был бизнес, и тренерская работа в общем объеме доходов была практически незаметна. Еще когда мне было 30 лет, я поняла, что есть физическое тело, есть интеллект, но есть и еще одна составляющая - духовная. Я уже говорила тебе сегодня, что искренне считаю: чтобы получать - нужно отдавать. И я уверена, что могу делать больше и давать больше, если не просто останусь женщиной в бизнесе, а буду использовать свои знания и приобретенные за все эти годы навыки на благо общества.

Делать – это менять?

Паша, я же из бизнеса. У меня свое видение. Если каждый месяц менять стратегию с севера на юг, то предприятие никуда двигаться не будет. Хорошо, если не утонет в водовороте, который само же и организовало. Любой компании в какой-то мере необходимо постоянство в подходе. Думаю, стране тоже нужно постоянство.

Я искренне считаю, что три года назад начались перемены, которые ведут к лучшему. Верна моя оценка или нет – покажет время. Но чтобы объективно судить, правильный ли курс выбрала власть или ошибается, начатые процессы необходимо продолжить и завершить. Нельзя сегодня принять закон или указ, а завтра получить его результаты.

Я считаю, что изменения в налоговом законодательстве, снижение прессинга необоснованных проверок и давления контролирующих органов, вектор на выход бизнеса в “белую”, от корпоративных налогов до налогов на заработную плату – это позитив. Но как для проявки старых пленочных фотографий нужно было время, так и для того, чтобы увидеть результат этих процессов тоже нужно время.

Так что, сейчас время не менять, а продолжать. И я хочу в этом лично участвовать.

Ну и на прощание. Я немного завидую российским телеведущим. Вроде как с демократией в России все плохо, но Дудь позволяет себе в программу включить вопрос «Что бы вы сказали Путину», а малолетние блогерши спрашивают: «Мистер Путин, а вы не (устали)?» И это я заменил глагол на приличный. В любом случае, как депутат от Демпартии ты будешь общаться с Владом Плахотнюком. Что бы ты сказала ему сейчас?

Я всегда хорошо обдумываю свои решения и не делаю импульсивных движений. Этому меня научил бизнес. Мое решение стать частью этой команды означает, что я уважаю и ценю её профессионализм. Я бы пожелала ему и нам всем, как команде, успехов в реализации намеченных проектов.

ПАВЕЛ ЗИНГАН