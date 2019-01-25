Граждане Молдовы могут не волноваться: Дешевые лекарства, которых нет в Кишиневе. Можно будет и дальше покупать в Приднестровье

В МИДе заверили, что привычные для покупателей медикаменты с полок аптек не исчезнут.

В молдавских СМИ появилась информация о том, что с 1 февраля изменятся правила ввоза медикаментов в Приднестровье. Комментируя ситуацию в интервью Первому Приднестровскому телеканалу, замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк заявил, что никаких новшеств для фармацевтических компаний не будет. Привычные для покупателей медикаменты с полок аптек не исчезнут.

«Ситуация на самом деле стабильная, никаких серьезных изменений не произойдет и не происходило. Напомню, что с лета прошлого года мы вели плотный диалог с молдавскими партнерами относительно импорта лекарственных средств и медицинских изделий, было выявлено порядка 70% расхождений в номенклатуре в товарных группах», - отметил Александр Стецюк.

Он добавил, что молдавская сторона выдвинула требование о необходимости регистрации приднестровских фармацевтических компании в Агентстве государственных услуг Молдовы. Однако экономические агенты Приднестровья, которые импортируют лекарства, в Кишинёве зарегистрированы давно.