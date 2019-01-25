«Экономика Молдовы в настоящее время основана на потреблении, импорте и внешних займах»

Страна не производит и живет за счет всего мира, об этом заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк...

Депутат-социалист сказал, что прогнозы Национального банка показывают, что в текущем году будет расти уровень инфляции, а вместе с ним будут расти и цены, передает IPN.

По его мнению, в организованном государстве, с ростом доходов населения увеличиваются и цены. Депутат говорит, что в прошлом году тарифы на разные услуги были увеличены незначительно, а операторы несут убытки и в какой-то момент они будут отражены в тарифах. Владимир Головатюк говорит, что этот рост может составить 30-40%.

Объем свободных денег составляет более 21 млрд. леев. Из этой суммы, говорит депутат, около 40% являются „спекулятивными деньгами”, которые в любое время могут попасть на валютном рынке.

Владимир Головатюк

„Денег в экономике достаточно. Проблема заключается в неравномерном распределении между отраслями экономики и слоями населения. Деньги не сконцентрированы в производственном секторе, а на финансовом, банковском и валютном рынке. В этом проблема. Кроме того, деньги не делятся поровну между всеми людьми, но сосредоточены в руках относительно богатых”, — заявил Владимир Головатюк в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова.

По его словам, с 1 октября 2009 года до 31 сентября 2018 года Республика Молдова получила более 11 млрд. долларов кредитов и грантов. 6,8 млрд. из этой суммы составили кредиты.