Насколько продвинулась в 2018 году реформа полиции? Ответ Александра Пынзаря

В интервью порталу ТРИБУНА, глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Александр Пынзарь рассказал, насколько продвинулась в 2018 году реформа полиции.

«Не только в этом году, но и в последние 3 года, Стратегия развития полиции была нашим приоритетом. Мы ориентировались на создание современной, профессиональной, хорошо оснащенной и ответственной полиции.

Благодаря поддержке наших стратегических партнеров, как например Посольство США в Молдове, ПРООН Молдова, Посольств Швеции и Германии, нам удалось открыть еще один новый, современный, удобный для граждан и сотрудников участок полиции. Речь идет об участке № в Сынжерей. Такой же участок есть и в столичном секторе Буюкань.

При поддержке Посольства Германии, в Резине нам удалось открыть второй Безопасный детский городок. Первый был открыт в Унгень 2 года назад.Также нами создана еще одна платформа взаимодействия с гражданами – Карта угроз, с помощью которой граждане могут сообщать о нарушениях в своем сообществе. Участие граждан в деятельности по предупреждению преступлений и обеспечению общественного порядка – приоритет полиции, предусмотренный Стратегией развития полиции на 2016-2020 гг.

Более того, нам удалось получить аккредитацию Центра научно-судебной медицины и экспертизы. Сегодня полиция пользуется услугами, которые аккредитованы, и соответствуют всем международным требованиям и стандартам.

Так у нас есть все возможности для повышения раскрываемости преступлений и повышения уровня доверия граждан к полиции. Международная аккредитация так же позволяет нам еще более тесно сотрудничать с иностранными коллегами.

В связи с этим хотелось бы еще отметить предоставление полиции (благодаря поддержке ЕС) 72 новых автомобилей; разработку Стандартных оперативных процедур по задержанию, сопровождению и временному содержанию под стражей в полиции; приобретение 10 новых грузовых автомобилей для перевозки заключенных и др.», – отметил глава ведомства.

Кристина Пендя