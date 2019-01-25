Молдавская «чудо-девочка» Клеопатра Стратан готовит новый провокационный видеоклип

Похоже, что в этом году Клеопатра Стратан решила возглавить все музыкальные чарты страны. Буквально неделю назад юная певица представила новый видеоролик на свежую песню Adio. Работа уже набрала более миллиона просмотров.

Казалось бы, немного можно передохнуть, но не тут-то было - артистка уже приступила к съемкам ролика для новой песни под названием Pupa-ma! (Поцелуй меня!). Съемки клипа проходят в Португалии. О чем Клео рассказала на своей странице в Instagram.

Съемки клипа проходят в Португалии Фото: СОЦСЕТИ

Стилисты, к слову, опять до неузнаваемости изменили очаровательную Клео. Фиолетовые губы, прическа в стиле Джей Ло, томный взгляд и «тяжелый» макияж — артистка совсем на себя не похожа. Судя по некоторым "лукам" певицы, работа обещает быть достаточно провокационной.

Во время съемок клипа на песню Pupa-ma

Cleopatra Stratan - Te las cu inima