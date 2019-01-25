Вячеслав Ионица: Какая страна больше всего помогает Молдове

Эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионица провел уникальное исследование на интересную и важную тему. Какая страна больше всего помогает Молдове? Выяснилось, что на первом месте - Россия. О том, как складываются экономические отношения России и Молдовы, Вячеслав Ионица рассказал читателям «Молдавских ведомостей».

Разница между банковскими переводами и продажей валюты – это деньги из России

- Есть особенные факторы, которые на первый взгляд не видны, но объясняют, почему у граждан Молдовы особенная привязанность к Российской Федерации.

Первое - это значительный массив переводов из-за рубежа.

Если по каналам банковских переводов в Молдову за последние четыре года поступила установленная, почти неизменная, сумма - то также не изменяющаяся сумма, но больше на 600-700 миллионов долларов, это фактические продажи валюты в стране. Так, в 2015-м пришло 1,1 миллиарда долларов, продали 1,6 миллиарда, в 2016-м -1,1 против 1,9; в 2017-м -1,2 и 2,0; в 2018-м ожидается – 1,3 и 2,0.

Понятно, что разница поступает от граждан, работающих в России, и имеющих возможность часто приезжать на Родину. Гастарбайтеры из европейских стран такой возможностью не обладают. Денег из России приходит намного больше, связь с Россией теснее.

В экспорт на российском направлении вовлечены тысячи людей

- Вторая особенность связана с формированием и составом экспорта и импорта, который мы получаем и направляем в Россию.

В 1998 году экспорт молдавской продукции составлял 650 миллионов долларов - это 60 процентов всего молдавского экспорта. Сейчас только 10, не больше 250 миллионов долларов.

Но есть нюанс.

Экспорт продукции на Запад осуществляется крупными компаниями. Товаров на миллиард долларов могут вывозить две-три крупные компании. А вот экспорт в Россию формируют фермеры, мелкие сельхозпроизводители. В малый объем поставок вовлечены тысячи людей, это дает им работу и кусок хлеба.

Вот почему на севере Молдовы можно услышать такую фразу: «Какая торговля с Западом, когда мой друг продает продукцию в Россию, я продаю в Россию и сосед тоже». Вот что стоит за благоприятным отношением молдавских граждан к России. Экономические отношения с этой страной, пусть не характеризующиеся большими объемами, - это заработок многих семей.

Российский рынок - по-прежнему единственный для нашей традиционной продукции

- Четыре позиции экспорта традиционной продукции из Молдовы имеют единственный рынок - российский.

Так, в РФ экспортируется яблок в три раза больше чем вина, это 44 миллиона долларов – 90 процентов от всего экспорта этих фруктов за рубеж. В этом направлении экспорта задействованы сотни фермеров, которые выращивают яблоки в современных садах и снимают по 40 тонн плодов с гектара, в шесть раз больше, чем до 1990 года.

Вторую позицию занимает свежий виноград – 40 процентов всех поставок. Еще 30 процентов направляются в Белоруссию и другие страны СНГ.

Персики, сливы и другие косточковые на третьей позиции – 50 процентов всего экспорта.

Благодаря экспорту молдавского мяса на российский рынок существует эта отрасль, которая почти потеряна. Поставки в Россию составляют почти 75 процентов от всего экспорта мяса за рубеж. Подчеркиваю, это не реэкспорт!

Лекарства, моющие средства, пластик и трикотаж как мост между Западом и Востоком

- Фармацевтика стала в Молдове одной из самых динамично развивающихся отраслей. Наряду с крупными есть десятки мелких компаний, производящих продукты из натурального сырья. Экспорт этой продукции - 63 миллиона долларов, меньше объемов экспорта вина лишь в два раза. Из этого объема 44 миллиона долларов – реэкспорт, из них 80 процентов, почти 35 миллионов приходится на российский рынок. Фармацевтика стала мостом между Западом и Востоком в экономическом отношении, о чем так много говорили.

Следующей статьей реэкспорта стали моющие средства. 25 процентов импортируемых средств компании Молдовы экспортируют - и почти все в Россию.

За весь период независимости Молдова вывезла пластика на три миллиарда долларов, став «пластиковой страной». Но молдавские компании научились ежегодно отправлять за рубеж пластиковой продукции на 30 миллионов долларов, что составляет примерно одну четвертую объема экспорта вина. Из этого объема 11 миллионов – реэкспорт, и больше половины поступает на российские рынки.

Реэкспорт трикотажных изделий составляет 75 миллионов долларов из 100 миллионов - всего экспорта. 25 миллионов – это собственная продукция компаний. Из этого объема трикотажных изделий, почти 65 процентов, или 16 миллионов, направляется россиянам.

Импорт из России – незаменимая продукция

- Импорт из России включает незаменимую продукцию для сельского хозяйства и личных хозяйств граждан – удобрения и уголь. Практически все производство сельскохозяйственной продукции крупных компаний и фермеров держится на поставках удобрений из РФ – 50 миллионов долларов, или 80 процентов всего импорта.

А вот в структуре продуктов энергетики, которые поступают из России, есть не только газ, но и уголь. Этот энергоресурс по-прежнему - альтернатива отопления для небогатых людей. Молдавские компании импортируют российского угля на 24 миллиона долларов – 98 процентов всего импорта этой продукции.

В экономических отношениях с Россией задействованы тысячи молдавских граждан. Каждый из них знает об этом и чувствует тесную связь с Россией, даже если это не видно на первый взгляд.

Марина ТИМОТИНА