50-летняя русская вдова нигерийского принца перешла "по наследству" к его брату

В "Прямом эфире" – история 50-летней россиянки Натальи Ведениной, которая внезапно лишилась мужа – нигерийского принца и теперь по законам этой страны должна "перейти по наследству" к его младшему брату.

Габриэль Пауль Аджайи был на 18 лет моложе ее. Познакомились они на сайте знакомств и через два года общения поняли, что не могут друг без друга. Пауль пригласил Наталью в Нигерию, оплатив все дорожные расходы, а потом ради любимой женщины бросил все в родной стране и переехал к ней – в российскую глубинку.

Вскоре произошло настоящее чудо: в свои уже немолодые годы Наталья родила двойняшек, которым сейчас год и четыре месяца. Веденина наслаждалась долгожданным женским счастьем, но внезапно ее нигерийский принц умер от сердечного приступа.

Это случилось прямо на танцполе. Наталья говорит, что обстоятельства его смерти были странными, и подозревает, что мужа убили.

Вскоре после его смерти в доме Ведениной появился младший брат Пауля — 30-летний Майкл. Он заявил Наталье, что по нигерийским законам жена старшего брата переходит к нему по наследству.

Вдова приняла его в свой дом, но старшая сестра Натальи Татьяна Приходько требует выгнать Майкла из дома.

Почему Наталья взяла его на содержание и перестала общаться с сыном и разговаривать с сестрой? Будет ли вдова жить в России по нигерийским законам и выйдет ли замуж за младшего брата Пауля? И почему Веденина уверена, что ее мужа убили?