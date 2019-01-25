Олег Воронин останется без собственной доли в Fincombank

Сын бывшего президента вынужден уступить свои акции.

Управление Fincombank опубликовало список акционеров, которым надлежит, согласно решению от 11-го января 2019 о лишении некоторых из них права голоса, также продать свои пакеты акций в этом банке.

Главным пострадавшим окажется Олег Воронин, сын бывшего президента РМ, который является держателем 15,92% акций банка (или 23,54%, если рассматривать вместе с семьей). Впрочем, Таисии Ворониной также предстоит расстаться с акциями банка – как и Олегу, ей отведено на это три месяца, сообщает ProTV.

Но любопытно и то, что расстаться с акциями Finkombank придётся и демократу Валерию Вердешу, который владел 6,82% акций через свою компанию Avicomagro SRL, которая владеет фермой в Требуженах, Оргеевский район.