Коррупция и правительство для бизнес-элиты, - международные эксперты оценили проблемы Молдовы

Эксперты международной организации Freedomhouse опубликовали иформацию об уровне свобод в мире, включительно об уровне свобод в Республике Молдова. На конец 2018 года уровень свободы в Республике Молдова оценен экспертами на уровне 61 пунктов из 100.

Эксперты написали подробный рапорт о том, почему считают Республику Молдову не соответствующей критериям свободного государства.

1. Политические свободы народа Молдовы – 26 пунктов из 40

В качестве позитивного критерия отмечено, что глава государства Игорь Додон был избран волей народа посредством прямых выборов. Европейские организации при этом против внедрения смешанной системы, так как предыдущая система, по их мнению, предоставляла намного больше прозрачности и гарантировала более открытую форму волеизъявления народа.

2. Политический плюрализм и участие в политической жизни государства, 11 пунктов из 16.

Эксперты Freedomhouse считают, что СМИ находится под контролем определенных деловых или политических кругов. Также при существующих реалиях маловероятно появление абсолютно нового политформирования, способного конкурировать с крупнейшими политическими партиями страны.

Эксперты отмечают, что на политическом небосклоне государства появлялись новые лица, способные составить конкуренцию, но их либо запугивали, либо подкупали представители правящей деловой и политической элиты. Представителям партий оппозиции отказано в полновесном финансировании, поэтому они не представляют никакой весомой силы в политической внутренне и внешней жизни государства.

Также в качестве одного из самых негативных аспектов отмечается, что, несмотря на отсутствие давления со стороны военных или религиозных структур, эту функцию «давления» над волей народа взяли на себя олигархические кланы Молдовы.

Никаких препятствий в участии в выборах в Молдове не отмечается. Избираться может любой, будь то мужчина или женщина любого возраста, социального статуса и образования. Но эксперты считают, что в парламенте РМ мало представителей этнических меньшинств, таких как гагаузы, украинцы, и т.д. При наличии 22% этнических меньшинств в государстве, Молдова могла бы расширить возможности участия в социальной и политической жизни для представителей этих народностей.

3. Работа и эффективность правительства Молдовы, 5 пунктов из 12.

Эксперты считают, что правительство Молдовы находится под контролем правящей коалиции, поэтому деятельность главного учреждения страны преследует, в основном, интересы элиты бизнеса и политики.

Борьба властей с коррупцией оценена на самом низком из возможных уровней, 1 из 4 пунктов. Согласно одному из рапортов Национального антикоррупционного центра, ежегодно отмечается существенный прирост в коррупционных схемах. К примеру, за 2017 год отмечен прирост в 23% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты не могут понять почему высокопоставленные государственные деятели, замешанные прямо или косвенно в коррупционных схемах, до сих пор не понесли наказания, либо наказания невероятно мягкие в виде условных сроков и смехотворных штрафов.

Также отмечается, что Республика Молдова до сих пор приходит в себя после скандала с кражей миллиарда в банковской системе страны.

Эксперты Freedomhouse считают, что в работе правительства отсутствует открытость и транспарентность – до сих пор важные для страны решения принимаются за закрытыми дверями. Практически нет источников, где можно было бы увидеть подробные финансовые отчеты работы правительства. А подробная информация о личных финансах официальных лиц правительства и вовсе не существует.

4. Гражданская свобода оценивается в 35 пунктов из 60.

СМИ находятся под контролем определенных деловых и политических кругов, подвержены цензуре и не отображают новости объективно. Более 80% телеканалов Молдовы находится в руках частного бизнеса, так или иначе связанного с политическими формированиями страны. Неоднократно отмечались случаи давления на независимых репортеров и журналистов.

В религиозном аспекте граждане Молдовы не испытывают никаких ограничений, хотя отмечаются определенного рода атаки по отношению к представителям Свидетелей Иеговы, Пентикостальной церкви, евреям и баптистам.

В плане образования к Молдове почти нет претензий, так как оно доступно всем без исключения. Однако отмечается, что представители гагаузской автономии недовольны малым количеством русскоязычных ВУЗов, так как гагаузы в большинстве владеют лучше русским языком, чем государственным.

Лучше всего оценивается свобода гражданина высказывать свое мнение по любому вопросу, будь то социальный или политический аспект. Не отмечено преследований со стороны правоохранительных органов по поводу дискуссии в реальном или виртуальном сегменте.

5. Свобода гражданских объединений и организаций, 8 пунктов из 12

Претензий в этой вопросе почти нет, так как эти свободы гарантированы Конституцией Республики Молдова и почти не нарушаются. При этом западные исследователи посетовали на то, что общество все еще агрессивно реагирует на марши ЛГБТ.

Неправительственные организации также почти не испытывают давления со стороны властей, могут работать открыто. Но отмечается, что в определенные моменты были попытки давления на активистов и адвокатов по правам человека, особенно когда проекты касались политических или официальных лиц государства.

Не лучше обстоят дела у профсоюзов Молдовы. Некоторые государственные учреждения до сих пор практикуют работу в профсоюзах, но частные компании почти не сотрудничают с такими формированиями либо запрещают состоять в них.

6. Сила и эффективность закона, оценена в 6 пунктов из 16.

Юридическая система Молдовы не является свободной, так как находится под контролем правящей коалиции, считают Эксперты Freedomhouse. Отмечены вынужденные отставки работников судебной системы, принятые под давлением извне. Полностью отсутствует транспарентность работы судебной системы.

Открытость юридической системы также далека от желаемого – зачастую судебные заседания проходят за закрытыми дверями, даже в громких делах, хотя кодексы гарантируют гласность процесса. Отмечаются случаи давления на активистов и адвокатов по правам человека.

Также отмечаются случаи физического и морального насилия над заключенными пенитенциарных учреждений. Зарегистрировано несколько случаев применения пыток, некоторые привели к инвалидности или даже гибели осужденных. Расследование таких дел отмечается как поверхностное, а наказание либо отсутствует, либо очень мягкое.

Отмечается, что закон почти не защищает права представителей нацменьшинства Рома, особенно по части защиты личности, собственности, свободы права на работу и образования.

7. Личные свободы и права, 9 из 16 пунктов.

Личная свобода гражданина на передвижение, смену места работы или учебы почти не нарушаются. Но всю картину портит практика взяточничества почти во всех государственных структурах, особенно в сегменте высшего образования.

Граждане могут открывать бизнес в любой сфере бизнеса, допустимую в рамках законодательства. Но коррумпированная государственная система, включая контролирующие государственные органы, мешает здоровому процветанию бизнеса.

Постоянно нарушаются свободы и права защиту личности женщин, так как регистрируется огромное количество домашнего физического насилия и сексуального насилия над ними. Минимум 63% женщин Молдовы хотя бы раз в жизни испытывали одну из форм словесного, физического или сексуального насилия, согласно одному из официальных рапортов. В том же рапорте отмечается, что около 20% мужчин признались, что хотя бы раз вступали в сексуальную связь с женщиной без ее согласия, особенно находясь в браке. В Молдове государство предпочитает не вмешиваться в дела семьи.

Отмечаются неоднократные нарушения личных свобод среди нацменьшинства ромов, где девушки вынуждены вступать в брак еще до достижения 17-летнего возраста, несмотря на то что государство не поощряет такие браки и не признает их. Но также и не защищает девушек рома от договорных браков или браков по принуждению семьи.

Также в Молдове до сих пор остается большой проблемой трафик молодыми девушками и торговля людьми для выполнения черных работ, и этих случаев год от года больше. Отмечается, что за последнее время вырос и незаконный трафик мужчин.

Детский труд также является одним из ограничений свобод, так как в Молдове принято работать детям от 5 лет, особенно в деревенской местности. Правительство заявляет, что более 20% детей в возрасте от 5 до 14 лет ограничены в правах на собственное детство, будучи вынужденными работать и помогать своим семьям. Ознакомиться с рапортом можно на сайте организации.