Выборы, доступные пониманию каждого: бюджет выборов

На организацию и проведение парламентских выборов от 24 февраля из государственного бюджета выделено свыше 110 миллионов леев. Более 70% этой суммы составляют деньги на оплату труда примерно 24 тысяч служащих избирательной сферы.

Необходимо обеспечить работу избирательных органов: окружных избирательных советов, участковых избирательных бюро. Также в бюджете предусмотрены расходы на типографские услуги, то есть на печать всех избирательных документов: протоколов, списков избирателей, избирательных бюллетеней.

На организацию и проведение республиканского консультативного референдума, который пройдёт в тот же день, что и парламентские выборы, выделено свыше 10 миллионов леев. Деньги предназначаются для печати избирательных бюллетеней, протоколов, констатирующих актов, удостоверений, бланков для участковых избирательных бюро, этикеток безопасности и иных предвыборных материалов. Сметой предусмотрены и расходы, связанные с увеличением персонала всех избирательных бюро в целях организации деятельности по проведению референдума.

Лимит финансовых средств для каждого электорального конкурента. участвующего в выборах по общенациональному избирательному округу составляет 86 871 855,75 лея, а для каждого электорального конкурента, баллотирующегося по одномандатному округу, он равен 1 845 000 леев. Общий лимит финансовых средств, которые могут быть перечислены на банковский счёт „Избирательный фонд” участника республиканского консультативного референдума от 24 февраля 2019 года, установлен на уровне 43 450 053,38 лея.

Размер безпроцентного кредита, который может быть предоставлен электоральным конкурентам на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, составляет 50 тысяч леев для каждой политической партии, общественно-политической организации и избирательного блока, в случае общенационального округа. Для кандидатов в депутаты парламента от политических партий, общественно-политических организаций и избирательных блоков, а также независимых кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам, размер кредиа составляет 10 тысяч леев.