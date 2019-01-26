Миллиардер Воронин цитирует Ленина

9 января Владимир Воронин заявил журналистам Rise.md, что «миллиард находится в Молдове. Он у тех, кто управляет страной». 11 января Нацбанк обязал Олега Воронина продать свои акции (23 процента) в Fincombank.

Воронин-старший намек понял.

15 января ПКРМ обратилась в ЦИК, требуя исключить ПСРМ из предвыборной гонки. 24 января Владимир Воронин снова разразился громкими обвинениями… в адрес ПСРМ. Оказывается, ПСРМ «украла» у коммунистов все: цвет флага, устав, программу партии. Короче, всё, кроме активов, видимо.

С каких это пор красный – это цвет ПКРМ? Красный цвет – это цвет всех левых партий, причем во всем мире. Насчет устава. Мы знаем, что в уставе ПКРМ с 2005 года и по сей день написано, что она – «европейская партия», ее главная цель – евроинтеграция. Или это не так?

Насчет программы. ПКРМ была то за союз Россия-Беларусь, то за евроинтеграцию, то за Таможенный Союз, то черт его знает за что. Кстати, сегодня ПКРМ – за ЕС или ЕАЭС, а то мы так и не поняли?

У ПСРМ всё четко – интеграция в Евразийский союз. Поэтому у ПСРМ рейтинг в зоне 50 процентов, а у ПКРМ – в зоне плинтуса. А может быть, и меньше.

Миллиардер Воронин обосновал свой бред, цитируя – о Боже! – Ленина. Дескать, сам Владимир Ильич указал – никаких альянсов с социалистами! Ничего себе! А ведь в 1999 году ПКРМ и ПСРМ участвовали в общем блоке на местных выборах! Или забыли? Правда, тогда Воронин не был прислугой демократов…

Мы, конечно, не знаем, где, когда и в каком контексте социал-демократ Ленин выступал против социалистов и социализма.

Зато мы знаем, что писал Ленин про таких граждан, как Воронин: «Когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами…» (В.И. Ленин, полное собрание сочинений, т.37, с.10.).

В статье «Партизанская война» (30 сентября 1906 года) Ленин писал: «Парламент извращается в публичный дом, где шайка буржуазных политиканов торгует оптом и в розницу «народной свободой», «либерализмом», «демократией», республиканизмом, антиклерикализмом, социализмом и всеми прочими ходкими товарами» (14, 10).

От себя добавим – и депутатами, и совестью. Так было в 2015 году, когда Воронин продал оптом 14 депутатов. И так, видимо, будет и в 2019 году…

Богдан ЦЫРДЯ