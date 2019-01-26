Поезд Кишинёв–Яссы будет ходить трижды в неделю

Начиная с 1 февраля поезд, обслуживающий маршрут Кишинёв–Яссы (Сокола), будет ходить три раза в неделю, а не два, как это было до сих пор, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз предприятия „Железные дороги Молдовы”.

Состав будет отправляться с Кишинёвского железнодорожного вокзала по пятницам, субботам и воскресеньям, в 06.10, и прибывать на вокзал Сокола в 10.15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17.40 и прибывать в Кишинёв в 21.32.

Цена билета на проезд в I-м классе - 130 лей, во II-м классе – 100 лей, в III-ем - 90 лей.

Поезд делает восемь остановок на станциях в районах Кэлэраш и Унгень.