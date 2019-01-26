Влад Плахотнюк дал старт предвыборной кампании и у него большие планы в Ниспоренском районе

Водопровод, канализация, уличное освещение, ремонт дорог, повышение зарплат и создание новых рабочих мест, улучшение условий в школах и детских садах. Такие приоритеты включил в предвыборную программу кандидат в депутаты по 17-му округу Влад Плахотнюк. Баллотируется он в родном Ниспоренском районе.

"Я признателен вам за то, что вы пришли поддержать меня в этот важный момент. Я решил баллотироваться здесь, в Ниспоренах, откуда я родом. Я люблю здесь бывать, здесь я дома", - говорит кандидат в депутаты ДПМ в Ниспоренском районе Влад Плахотнюк.

Старт кампании дали в культурном центре "Лучафэрул", отремонтированном при поддержке Влада Плахотнюка. Земляки кандидата уверены, что он достойно представит их интересы в парламенте.

"Со времен провозглашения независимости нам много всего обещали. Но Влад Плахотнюк - человек дела, который держит слово", - сказал мэр коммуны Вэрзэрешть Константин Унгуряну.

"В селах раньше не было ни одного фонаря, теперь в большинстве есть уличное освещение. Этот центр - некогда великолепное здание - был общественным туалетом. Сегодня он снова - достопримечательность Ниспоренского района. У нас есть бизнес-инкубатор, отремонтировали больницу – все благодаря Владу Плахотнюку", - поделился председатель районной организации ДПМ в Ниспоренах Василий Бытка.

"При поддержке господина Плахотнюка в Ниспоренах внедрили проекты, о которых говорили еще в 80-х и 90-х. До него никто за них не брался", - сообщил мэр Ниспорен Григорий Робу.

"Наши коллеги из сферы культуры рады повышению зарплаты. Сейчас они получают вдвое больше, чем раньше", - отметила старший специалист управления культуры Ниспорен Мария Змеу.

"Мой личный принцип, который стал слоганом партии: "дела, а не слова". Если я обещал, значит сделаю. Это признают даже мои оппоненты: я всегда держу слово. Обещаю, все добрые дела, которые мы начали, получат продолжение", - рассказал кандидат в депутаты ДПМ в Ниспоренском районе Влад Плахотнюк.

Среди поддержавших Влада Плахотнюка была педагог Елена Добзеу, преподававшая ему румынский язык и литературу. "Не забывайте слова из Библии. Кто хочет стать великим, должен стать слугою. Вперед с божьей помощью", - сказала жительница села Грозешть Елена Добзеу.

"Я хорошо знаю жителей Ниспорен и доверяю им. Для меня здесь важен каждый голос. Это оценка всего, что сделал в Ниспоренах я лично, и что сделала Демократическая партия", - поделился кандидат в депутаты ДПМ в Ниспоренском районе Влад Плахотнюк.