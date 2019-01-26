26 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Будет ли ДПМ вербовать депутатов после выборов? Ответ одного из зампредов партии!
26.01.2019

Зампред Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Чеботарь в интервью для europalibera.org ответил на следующий вопрос: Будут ли демократы, не набрав большинства в парламенте, пытаться завербовать депутатов из других партий? В ответ демократ ответил, что в первую очередь, в ДПМ уверены в своей победе на выборах. 

Как отмечает ТРИБУНА, во-вторых, Влад Чеботарь добавил, что возможно все.

«В этом случае, мы, конечно, будем стремиться к созданию альянса, и будем готовы принять тех, кто согласится на наши условия», – добавил Чеботарь.

Комментируя заявления социалистов и представителей блока «ACUM» о том, что они не пойдут на коалицию с демократами, Влад Чеботарь отметил, что в ДПМ понимают, что все они занимаются политикой.

«Мы не хотим навязывать им что-либо, но мы считаем, что существует зрелость, в том числе политическая. У нас есть два принципа, две красные линии, от которых мы не можем отступить: наш курс, путь ясен, евроатлантический, у нас есть соглашение об ассоциации, мы должны внедрить эти положения наилучшим образом…»,- добавил демократ.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
138
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.