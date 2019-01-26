Будет ли ДПМ вербовать депутатов после выборов? Ответ одного из зампредов партии!

Зампред Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Чеботарь в интервью для europalibera.org ответил на следующий вопрос: Будут ли демократы, не набрав большинства в парламенте, пытаться завербовать депутатов из других партий? В ответ демократ ответил, что в первую очередь, в ДПМ уверены в своей победе на выборах.

Как отмечает ТРИБУНА, во-вторых, Влад Чеботарь добавил, что возможно все.

«В этом случае, мы, конечно, будем стремиться к созданию альянса, и будем готовы принять тех, кто согласится на наши условия», – добавил Чеботарь.

Комментируя заявления социалистов и представителей блока «ACUM» о том, что они не пойдут на коалицию с демократами, Влад Чеботарь отметил, что в ДПМ понимают, что все они занимаются политикой.

«Мы не хотим навязывать им что-либо, но мы считаем, что существует зрелость, в том числе политическая. У нас есть два принципа, две красные линии, от которых мы не можем отступить: наш курс, путь ясен, евроатлантический, у нас есть соглашение об ассоциации, мы должны внедрить эти положения наилучшим образом…»,- добавил демократ.

Андриана Кептине